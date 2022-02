Surubíes en el puerto: a qué se debe el fenómeno

Este miércoles en el programa Radio Cuarentena, Ángel Miño, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales, dio su explicación sobre el fenómeno que ocurre en el puerto, donde decenas de pescadores sacaron en los últimos días ejemplares de surubí de buen tamaño.

“Es la presencia del sabalito que tiene el riacho, que es su carnada. No tengo la justa pero esa es mi opinión. El surubí, como el dorado, sigue a la carnada. En lugar de irse por el Paraná, se meten en el riacho de Baradero En el río no están sacando como están agarrando en el riacho. A mí también me sorprende”, explicó.



Sobre la frecuencia con la que suceden estos episodios, Miño aseguró que “alguna vez ha pasado, pero mucho tiempo atrás” y consideró: “Había. Pasa que el fenómeno este de la bajante nos hizo pedazos a todo el mundo, a todos los pescadores. Hay muy poco pescado”.

Por último, el pescador dio algunas recomendaciones: “El que saque que lo aproveche, que no lo pesque por pescar. No lo tiren, que lo coman. Y estaría bueno que aquel que pesque no lo suba a Facebook. Todo el mundo quiere venir ahora a pescar al riacho. Cuidemos el río”.

Además, pidió consideración con los ejemplares de mayor tamaño: “Un surubí de 50, 20, 25 ya no habría que sacarlos. Esos son recría, hay que dejarlos. Esos grandes si querés sacalo y largalo de nuevo, pero es la recría que necesitamos tener”.