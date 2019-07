Surgieron datos pero el joven “desorientado” no volvió a ser visto por la zona

Pasan las horas y la situación del joven que caminaba a la vera de la Ruta Nacional N° 9 es toda una incógnita. Desde que una vecina publicó lo que estaba sucediendo a través de las redes sociales las opiniones y datos sobre su identidad no cesaron pero lo preocupante es que de cada lugar en donde estuvo se fue y por estas horas no se supo más nada suyo.

Con el correr de las horas la gente fue aportando detalles y la policía de nuestra ciudad actúa de oficio para dar con el joven “desorientado”, pero a todos los lugares adonde se dirigieron los resultados fueron negativos.

Algunos vecinos aseguraron que se trata de una persona joven oriunda de San Pedro que habitaría en inmediaciones del barrio Hermano Indio; otros datos indican que podría ser una persona llamada David, que paró un tiempo en la carpa que habían armado los ex trabajadores de Coplac, “que no tendría familia, que fue abandonado luego de sufrir un grave accidente por el cual no recuerda muchas cosas”.

Por otro lado y en coincidencia con los dichos de otros vecinos, indicaron que efectivamente se trataría de un joven que vive solo, que deambula de un lugar a otro y es común verlo en inmediaciones de la Escuela 47 de nuestra ciudad.

En concreto es que al joven no se lo volvió a ver y los últimos datos que se obtuvieron lo ubicaban en cercanías del parador Las Bahamas en el partido de Ramallo; antes había sido visto en el parador La Serena y luego en jurisdicción de Gdor. Castro, donde tomó agua y le dieron un par de zapatillas porque andaba descalzo.

Dijo ser de Misiones, que venía de la localidad de Pilar, estaba desorientado y no recordaba su nombre. La gente aseguró que no dejó que lo atendieran los médicos y desapareció.

Sobre las últimas horas y a raíz de la trascendencia que tuvo el caso, surgió el dato sobre la desaparición de una persona en la ciudad de Mar del Plata. Si bien se hace muy difícil compararlo a través de las fotos, se trata de un joven de 29 años de nombre Lucas Daniel Albarracín y fue visto por última vez el miércoles pasado. Vestía un pantalón jeans gastado, un sweater marón, un chaleco negro y un par de zapatillas negras.

A todo esto se suma una incógnita más que aporta la policía y es que a la dependencia de nuestra ciudad no llegó ningún pedido de paradero que se refiera a alguna persona desaparecida o bajo alguna circunstancia similar a esta.

Por cualquier dato comunicarse a la Comisaría de San Pedro. Tel: 03329 425221/425788