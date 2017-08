Supervisor de obra del Jardín de Banfield: "Alguien entró para hacer daño"

Este sábado, tras el derrumbe de la estructura el viernes luego de la tormenta, Leandro Carillo, supervisor de obra de la empresa Bahía Blanca Viviendas, explicó: "Me desperté con esta noticia, vine para San Pedro y me dijeron que habían soltado todas las fajas al jardín". De los jardines en construcción por el Programa 9 Salas, "el de San Pedro es el único que tiene custodia 24 horas", agregó. Aunque apuntan a un hecho vandálico, no hubo denuncia policial.