Sumarios contra policías que protestaron el año pasado: “Hasta ahora, acá no llegó nada”

A pocos días de la fecha lanzada desde el grupo “Policías Reclamando” para una nueva convocatoria a protestar por las condiciones laborales de los efectivos de la Bonaerense, el Ministerio de Seguridad del Gobierno de Axel Kicillof, a cargo de Sergio Berni, desafectó a alrededor de 400 agentes que participaron de las manifestaciones de septiembre.

Los efectivos afectados fueron declarados en disponibilidad preventiva, es decir que no tienen tareas asignadas, se les retiró al arma reglamentaria y sólo cobrarán el 50 por ciento de sus salarios, mientras se desarrolla el sumario en su contra, a cargo de la Auditoría General de Asuntos Internos.

Todo indica que los sumariados son agentes de la Policía Bonaerense que participaron de las protestas desarrolladas en las puertas del Centro de Coordinación Estratégica de Policía Bonaerense, en Puente 12, La Matanza, y en la Residencia presidencial de Olivos, donde prácticamente sitiaron el lugar, con el presidente Alberto Fernández dentro.

En San Pedro también hubo varias manifestaciones por parte de personal policial para respaldar los reclamos de aumento salarial y de mejoras en las condiciones laborales de los efectivos, por lo que al aparecer los sumarios hubo cierta preocupación entre los locales.

Consultados por La Opinión, policías que participaron de las manifestaciones en San Pedro informaron que “hasta el momento no hay nada” .

“Acá, hasta ahora, no notificaron de nada a nadie”.

Un policía de experiencia que formó parte del grupo que encabezó el reclamo en las calles de la ciudad, consideró que “es difícil que pueda llegar a haber algo, ya que la protesta que se hizo acá nada que ver con la que fue en el Conurbano, acá no hubo personal de servicio sino todo personal de franco”..

“De los que fueron a Puente 12 no sabemos, los que estuvimos acá en la manifestación no fuimos y no recibimos notificación alguna. Pero acá no había personal de servicio, no se paró ningún móvil ni nada, no se entorpeció ningún evento ni hubo ningún problema. No creo que se tomen medidas”, analizó.