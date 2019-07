Suman denuncias contra un paciente psiquiátrico por ataques sexuales

Un paciente psiquiátrico que acumula denuncias por ataques sexuales fue señalado nuevamente en las últimas semanas como responsable de ese tipo de delitos en la vía pública.

Se trata de un hombre que supo estar internado en el pabellón psiquiátrico del Hospital, con custodia policial, y que el año pasado fue objeto de una denuncia presentada por concejales de la oposición cuando otro paciente psiquiátrico les contó que lo había querido abordar con fines sexuales.

Ahora, una mujer lo denunció por manosearla en la calle y otra aseguró que se masturbó frente a ella cuando esperaba para ser atendida en una dependencia pública.

Una de las denunciantes relató en la Comisaría de la Mujer que eran alrededor de las 18.30 cuando se dirigía caminando rumbo a su lugar de trabajo y fue sorprendida por un hombre que la abordó en la cuadra de la propia dependencia policial, en Oliveira Cézar al 200, en inmediaciones de las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Humano.

El depravado se le apareció desde detrás de un automóvil, se le acercó y sin mediar palabra alguna la atacó sexualmente, colocando su mano en la zona vaginal de la denunciante. “¿Qué hacés?”, le gritó, apartándolo. “Vos, ¿qué hacés?”, le respondió el hombre. “Te voy a denunciar”, dijo ella, mientras él escapaba a la carrera para entrar en el supermercado de capitales chinos ubicado en la esquina de Rivadavia y Oliveira Cézar.

La mujer se dirigió de inmediato a la Comisaría de la Mujer y la Familia. Tocó el timbre, pasó y dejó asentado lo ocurrido. No pidió una medida de restricción perimetral puesto que no reconoció al atacante. Luego, vecinos de la zona le indicaron de quién se trataba. A los pocos días fue citada para ser examinada por la médica forense, aunque la situación de abuso que atravesó no dejó rastro alguno.

El personal policial que la asistió le informó que podía presentarse en el Servicio de Protección contra la Violencia Familiar de la Municipalidad, para que le brinden asistencia y asesoramiento respecto de los procedimientos a seguir. En la copia de la denuncia consta que cuenta con el Centro de Atención a la Víctima, que tiene asiento en San Nicolás y que atiende de lunes a viernes de 8.00 a 14.00.

El acusado es un hombre jubilado apodado “Hormiga”, que tendría antecedentes por abuso sexual y a quien en la zona del club Mitre acusaron de mostrarle sus partes a las chicas que iban a jugar al hockey. Es el mismo a quien en su antiguo barrio, en inmediaciones de la calle Italia y Almafuerte, lo señalaban porque habría atacado sexualmente a mascotas.

Como es un caso judicializado, debería estar internado en una centro psiquiátrico acorde. El año pasado, la Justicia había dispuesto su alojamiento en la clínica Santa Isabel, de San Nicolás, pero una serie de estudios médicos obligatorios habían demorado su traslado, que finalmente se produjo.

Sin embargo, una vez que se lo consideró en mejores condiciones, volvió a la calle. Como no tiene familiares directos ni nadie que quiera hacerse cargo, unos sobrinos firmaron los trámites. Ahora, otra vez, lo denunciaron por ataques sexuales.