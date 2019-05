Suman denuncias contra la maestra del jardín 902 acusada de maltratar a los chicos

La denuncia penal contra una maestra de sala de 3 años del jardín 902 tiene su correlato en al ámbito educativo, donde la dirección de ese establecimiento labraba actas para elevar a la Jefatura Distrital de Inspección, que definirá los pasos a seguir.

Las familias de los chicos y chicas que concurren a esa salita fueron convocados para una reunión que comenzó pasadas las 11.30 y en la que cada una, en privado, debía relatar ante las autoridades del jardín lo que sus hijos e hijas les contaron sobre el tema.

"Lo fui a buscar el martes al jardín y cuando nos íbamos, me dijo: 'Papá, la seño me pegó fuerte y yo lloré mucho'. Me quería morir", contó a La Opinión el padre del niño cuya madre presentó la denuncia penal ayer, antes de ingresar a la reunión.

El relato coincide con lo que otros niños y niñas les contaron a sus madres y padres, que este viernes fueron al jardín en procura de explicaciones, aunque el encuentro tenía como objetivo que ellos informen la situación para que quede asentado en un acta en la institución.

Las madres querían una reunión con la maestra, pero las autoridades de la institución les informaron que preferían que no fuera así para evitar algún tipo de situación de violencia contra la docente. "Nosotros no le vamos a pegar, no vamos a solucionar esta situación de violencia con más violencia", dijo una madre.

Luli, la madre de un nene que es primo del nene cuya mamá denunció fue una de las primeras en salir de la reunión. "La seño, le pegó", dijo que su hijo le contó sobre lo que pasó con su primito. Luego le aseguró que a él lo "ponía contra la pared y le decía que si se portaba mal le iba a pegar", relató la mujer.

"A principios de año había zamarreado a una nena, le dijimos a la directora y puso las manos en el fuego por la maestra, que no podía ser, que ella nunca estaba sola con los chicos", señaló Luli y aseguró que ella también hará una denuncia penal.

"En el grupo de madres, una mamá dijo que su nena contó que la maestra le pegaba a mi hijo y al primo. Le pregunté al nene y me dijo que sí, que le pegaba porque se portaba mal", relató y agregó: "Yo a mi nene no lo voy a traer al jardín hasta que no haya una respuesta, porque no nos dicen nada".

"A mí un acta no me soluciona nada, nadie me saca de la cabeza que mi nene me contó que le pegaron. Como mamá me siento pésima", dijo la joven, que este viernes iba junto a otras madres a presentar nuevas denuncias penales contra la docente.