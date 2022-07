Suman denuncias contra el estafador del Cementerio: engañó hasta a la familia de un exjefe del área

Los casos del empleado municipal que se desempeña en el Cementerio y afronta sumarios administrativos y denuncias penales por irregularidades que podrían configurar el delito de estafa no cesan. Cada “poroto” que se suma es peor que el anterior.

Este martes, Radio Cuarentena logró el testimonio de la familia de un recordado exjefe de la necrópolis local, Rodolfo Franchini, a cuya esposa también engañó el denominado “estafador del Cementerio”. Le cobró varias veces por diversos trabajos y hasta le pidió yerba y azúcar por haberle barrido la bóveda. En este caso también fue denunciado en la Municipalidad.

Franchini fue empleado municipal por más de 40 años. Se jubiló durante la gestión de Pángaro, en junio de 1993. Carlos Corleto era el secretario de Obras Públicas. El último día de trabajo se fue con cierto sabor amargo, contaron quienes lo conocieron en funciones: peronista, había apoyado a otro candidato en una interna, así que no hubo para él despedida oficial.

Sus restos descansan en una “media bóveda”, con tres espacios para la disposición de ataúdes. Está ubicada en una zona que es blanco de las maniobras irregulares que se denuncian: las cámaras de seguridad no llegan a tomarla, por lo que no hay registros fílmicos de la sospecha sobre el modus operandi que implicaría romper para cobrar por arreglar, una y otra vez.

“Siempre que vamos al cementerio tenemos algún disgusto”, contó en Radio Cuarentena Patricia Franchini, hija de Rodolfo, y relató cómo se dieron cuenta que su madre había sido engañada por el empleado en cuestión para cobrarle en varias oportunidades por presuntos trabajos en la bóveda.

“Me llama la atención que los destrozos siempre son en los sepulcros de los que la gente se ocupa, porque en los abandonados no pasa nada”, señaló la mujer.

Todo comenzó cuando el sitio donde están los restos del exjefe del Cementerio fue vandalizado. Habían roto la puerta y revolvieron todo. Hasta el ataúd removieron. Como la cerradura era imposible de reparar, un herrero les hizo un dispositivo para la colocación de un candado.

Un día, la esposa de Rodolfo Franchini fue con otra de sus hijas al cementerio y se encontró con que les habían roto el vidrio de la puerta. El empleado acusado y otro compañero de trabajo estaban cerca, por lo que les consultaron. Ellos se ofrecieron a arreglarla. El plan era reemplazar el vidrio por policarbonato.

Como era un trabajo extra, fuera del horario municipal, había que pagarlo aparte. Una changa.

La esposa de Franchini les entregó 7.500 pesos para la compra del policarbonato y la mano de obra. El marido de Patricia fue a ver el trabajo y se percató que ni siquiera habían sacado los vidrios rotos. Se quejó y le pidieron que se quede tranquilo, que lo iban a solucionar.

Un domingo al mediodía, el hijo de Patricia almorzaba con su abuela cuando el empleado cuestionado tocó el timbre. Le dijo a la señora que habían dañado “otra vez” el policarbonato. El nieto sospechó y fue con su madre al cementerio. En la bóveda observaron que lo que había ocurrido es que el objeto con el que reemplazaron el vidrio se había despegado.

“Mi mamá le había dado la llave del candado. Lo esperé en la administración y le dije que no había nada roto. Quería que fuera caminando hasta la bóveda y le dije que no, que íbamos caminando”, contó Patricia.

Cuando le preguntó a su madre, se sorprendió: “Me dijo que había ido varias veces, una vez le pagó 10 mil pesos porque se había despegado el policarbonato. Después le dio 10 mil pesos más. Le dije: ‘Te está robando con la reja cerrada’. Otra vez le había pedido 3 mil pesos por pegamento. Otra vez le dijo que había barrido todo y le pidió yerba y azúcar”.

“Mi mamá dejó de ir al cementerio, tiene miedo de que esta persona le diga algo”, cuestionó Patricia Franchini.

La familia decidió denunciar la situación. En Obras Públicas le dijeron que presentara una nota por Mesa de Entrada y así lo hicieron. Allí relataron todo lo que Patricia Franchini expuso este martes en Radio Cuarentena. Fue el 25 de marzo pasado. Por el caso debería haber un sumario administrativo en marcha. Otro “poroto” contra el denominado “estafador del Cementerio”.

“Nos tienen que dar respuesta como contribuyente, porque son 2400 pesos las bóvedas y 980 los sepulcros, nosotros tenemos todo al día”, reclamó y se quejó: “Esta gente sigue ahí adentro haciendo desastre”.

Aquel domingo en que el empleado pasó por la casa de la viuda de Rodolfo Franchini para decirle que había que hacer otro trabajo porque había un daño que en realidad no era tal, al irse de la casa le dijo que tenía que ir a ver “a otras cuatro señoras”. Era una jornada atareada para el impune que ahora acumula denuncias una tras otra. “Les roban a la gente, a esta gente la tienen que sacar de ahí, si no no se termina más”, reflexionó Patricia.

Por lo pronto, el empleado cuestionado está, junto a otros compañeros de trabajo, sumariado y no cumple tareas en el Cementerio porque, reveló el director Américo “Cacho” Quintana, está “de licencia por vacaciones”.