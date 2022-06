Suman denuncias contra Bibiana Di Maria y la cooperativa Blanca Ortiz: “Es una estafadora”

Tres departamentos, cinco cocheras y un amplio local comercial en un edificio de Sarmiento al 2800 había alquilado Bibiana Di María desde la cooperativa Blanca Ortiz. Tras un año sin pagar, este lunes la Justicia la desalojó. No es la primera vez que se ve involucrada en una situación relacionada con la falta de pago de sus compromisos.

Ya había tenido un altercado con el vendedor de una camioneta que adiquirió y por la que no pagó. El año pasado, un herrero la denunció por haberlo contratado para una obra que la cooperativa se adjudicó en Tigre y por la que nunca le pagaron. Ahora, aparecieron nuevas voces que dan cuenta de que lo ocurrido parece un modus operandi habitual en Di María.

Un departamento en el edificio Torres del Sol, una vivienda en calle Pellegrini, un local en Honorio Pueyrredón, otro en calle Mitre al 900 donde puso una dietética y la escuela de Psicología Social y acompañamiento terapéutico cuyos estudiantes denunciaron irregularidades forman parte de los inmuebles cuyos contratos habría incumplido. Hasta le cortaron la luz por falta de pago, aseguraron.

Este martes en Radio Cuarentena, tras el desalojo, el herrero Eduardo Perfume confirmó que a pesar de haberla denunciado hace un año por no pagarle la obra que hizo para ella en la localidad de Los Troncos del Talar, en Tigre, nunca pudo cobrar y ni siquiera lograr que prospere la demanda judicial.

“Inicié acciones legales, nunca la pudimos ubicar, cambiaba de domicilios y no la podíamos notificar, me cansé de pagar abogados a ver si se podía hacer algo, era todo muy confuso, si la persona era insolvente, no tenía fondos, tampoco íbamos a cobrar”, señaló Perfume.

El herrero estuvo 15 días instalado en un Centro de Integración Social de la Municipalidad de Tigre para construir un cerco perimetral de rejas de media manzana. El costo de la mano de obra era de 800 mil pesos que Bibiana Di María y la cooperativa Blanca Ortiz nunca pagaron.

“No me pagó nada, ni siquiera los viáticos, yo pagué para trabajar, llevé gente que tampoco pudo cobrar, el muchacho, mi ayudante, pagamos la comida, vivíamos ahí”, señaló el proveedor, que fue subcontratado por la cooperativa, que tenía adjudicada la obra, contratada por el Gobierno de Tigre.

“La verdad que no sé cómo era que se manejaban, si ganaban licitaciones o qué, pero tenían los certificados de obra y todo. Yo calculo que ellos habrán cobrado, porque fue el director de Tigre, me felicitó”, recordó el herrero.

Luego prestó testimonio en Radio Cuarentena una mujer identificada como Alejandra Sánchez, que trabajó en la cooperativa y hasta convivió con Bibiana Di María. Llegó a ser su secretaria personal y hasta segunda en toda la organización. Nunca cobró y cuando reclamó, la echaron.

Sánchez contó que la conoció en el barrio El Amanecer, donde era vicepresidenta de la comisión de fomento. Di María había ido a llevar donaciones. “Yo la creía una mujer honesta”, dijo la mujer.

“Nos emepzamos a hacer amigas, la tenía como amiga, de ahí empezamos a andar por todas partes, yo me fui de mi casa porque estaba separada así que me fui a la casa de ella a Berazategui, porque ella tiene la casa allá, que era una escuela, tenía una escuela privada antes”, contó.

Sánchez aseguró que en la cooperativa Blanca Ortiz todos los integrantes que figuran son familiares de Di María. Reveló que mantuvieron muchas reuniones y fueron en diversas oportunidades a la escuela de Las Flores, donde funcionó Afes, porque quería “poner un centro de recuperación de adictos”.

“En el 2020, cuando empezó la pandemia, yo me vine a mi casa porque teníamos que guardar encierro. A mí no me pagó nunca”, aseguró Sánchez, quien dijo que trabajaba “de lunes a miércoles como la segunda de ella en Tigre y de jueves a sábados acá en San Pedro”.

“En Tigre hacíamos agua, cañerías, poníamos agua”, dijo respecto de las obras que tenían a cargo desde la cooperativa, contratada por el Municipio. Hasta dejó entrever que habría irregularidades en esas contrataciones, con presuntos acuerdos con funcionarios.

Darío, pareja de Alejandra, también trabajó con Di María y nunca cobró. Incluso un sobrino de él, oriundo de Paraná, Entre Ríos, fue chofer de la cara visible de la cooperativa y tampoco cobró. “Te hacía un enganche, te daba chirolas al principio, 10 mil pesos, y no le depositó más. No le pagaban y se iban”, dijo.

Sobre los vínculos políticos de Di María, que en 2015 quiso ser precandidata a intendente y cuya hija, Daniela Meden, fue candidata a concejal en las últimas elecciones en la lista que encabezó Rodolfo Sosa por el Partido Republicano Federal que representó en San Pedro a Guillermo Moreno, aseguraron que es “para la foto”: “Ella es de sacarse foto con todos los políticos y la gente se cree que es amiga de todos los políticos, para chapear”, dijo Sánchez.