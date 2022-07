Suman casos de “mecheras” en comercios céntricos: dos tiendas denunciaron misma modalidad delictiva

Dos casos de robo tipo “mecheras” que quedaron registrados por cámaras de seguridad en el momento en que fueron cometidos los delitos fueron difundidos por La Opinión el jueves. A ellos se suman al menos otros dos bajo la misma modalidad.

Uno de ellos ocurrió el mismo jueves al mediodía en un negocio de ropa ubicado en 25 de Mayo al 600. Un hombre ingresó y tras observar el lugar le preguntó a la propietaria por mercadería que tenía en una esquina del local. En eso, llegaron dos mujeres juntas que se ubicaron una en cada extremo del comercio.

“Me preguntaban muchísimas cosas las dos al mismo tiempo. Los tres me hablaban al mismo tiempo y yo intentaba atenderlos. Quedé ubicada en un rincón del local. Rodeada de ellos tres. No veía para nada la puerta y los estantes que están atrás de la puerta. Me bombardeaban a preguntas”, contó la titular del local.

Luego ingreó una cuarta persona que tenía una bolsa. “Mientras me distraían y pedían cosas, la persona de la bolsa, seguramente ayudado por alguna de las otras dos mujeres, me roba tr pilas de ropa que tengo en la estantería atrás de la puerta”, relató.

El jueves hubo otro hecho similar en San Martín 80, en otra tienda de indumentaria, cometido, también, por un hombre y tres mujeres que, bajo la misma modalidad “mecheras” se llevaron mercadería.

Al igual que en los otros casos, mientras unos distraían al personal de la tienda, otros se las ingeniaban para robar prendas de vestir. Además, de este local también se llevaron un teléfono celular iPhone 6.