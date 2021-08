Sufrió un paro cardíaco, no había médico en el Hospital de Gobernador Castro y falleció: “No se pudo hacer nada”

Cerca de las 12.00 del jueves , Juan José Corradi, camionero jubilado de 70 años, sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció. Al llegar al hospital de Gobernador Castro, Corradi todavía se encontraba con vida, pero no había médico de guardia para atenderlo.

Rubén Corradi, hijo del fallecido, relató lo ocurrido en Radio Cuarentena: “Llamé a la ambulancia, que tardó 15 minutos. Lo llevaron y el ambulanciero le dijo a la enfermera que estaba haciendo mal el RCP”, contó.

“Había guardia pero sin doctor y con personas que se ve que no están capacitadas para estar ahí. No puede ser que un ambulanciero sepa más que una enfermera”, se quejó Corradi.

Una vez que llegaron al hospital 26 de Julio, el ambulanciero se encargó de mantenerlo con vida, pero nunca llegó un doctor. “Me dijeron mi viejo no tenía chances, porque ya estaba débil y no se pudo hacer nada”, relató.

“A lo que voy es ¿Cómo puede ser que un hospital no tenga un doctor?”, se quejó corradi.

Corradi reconoció a Ricardo Burgos como el ambulanciero que mantuvo con vida a su padre hasta que llegó una ambulancia del Servicio de Emergencias 107 SAME desde San Pedro, a quien le agradeció por lo que hizo por ellos.

Según contó el hijo del fallecido, a Burgos asistieron una enfermera y otra chica que, junto al chofer, se intercambiaban para hacerle RCP.

La respuesta que recibió fue de otras personas que se encontraban en el Hospital: “La gente que estaba ahí me dijo que no había plata para pagarle a los médicos, pero no estoy seguro de lo que nos quisieron explicar”, declaró Rubén.

“Yo lo único que digo es que hay tantos sueldos que andan al pedo ahí en el Hospital, ¿Por qué no le dan una moneda más a un médico”, dijo Corradi.

“Mi viejo ya tenía la vida hecha, pero qué pasaba si era a una criatura o alguien que sufrió un accidente”, se preguntó.

Corradi contó que luego se enteró que la doctora que tendría que haber estado de guardia, se encontraba en San Pedro en una reunión en el despacho de intendente. A la hora que ocurrió el incidente, en el Palacio municipal se desarrollaba el acto de reconocimiento a quienes trabajan para enfrentar la pandemia de coronavirus.

“A la tarde fui a hacer los papeles a la Coopser y cuando me los dieron faltaba la hora de fallecimiento, el sello, la firma del doctor, no tenía nada, había un papel en blanco”, relató y agregó: “Esto pasó porque no sabían quién iba a poner la firma, si el doctor que nos informó era del SAME. La obligación del Hospital es tener un médico de guardia”.