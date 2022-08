Sufrió lesiones en un accidente y quiere saber quién se responsabiliza por los caballos sueltos

El accidente que sufrió Juan Gabriel Celié el pasado lunes en horas del atardecer y que le costó tres días de internación no encuentra responsables. Su moto quedó destrozada y no sabe a quién pertenecen los animales que por lo que puede recordar cuando intentaba retornar a su domicilio en Vuelta de Obligado.

“Yo venía de San Pedro hacia la localidad “a mi casa”, cuando en la vía pública, acá en la ruta dentro de Vuelta de Obligado frente del boliche “A lo Cacho” me encuentro con el caballo montado por un menor de edad”, comenzó a relatar Gabriel el sábado ya más recuperado de sus lesiones.

Así relató que tras el impacto el animal “me patea la cabeza, impactando en el casco que llevaba puesto, lo parte al medio lo que es el frente del mismo y me da en el mentón ocasionándome una lesión por la cual me tuvieron que dar cinco puntos de sutura. Yo desde el impacto no me acuerdo de nada, que es lo que más me preocupa”, dijo la víctima a La Opinión y en procura de alguien que aporte datos sobre los responsables de la presencia de ese equino en la vía pública.

“Desde ese momento no tuve noticias ni novedad de nadie. Me quedé con mi moto toda rota y sin manera de arreglarla; quisiera pedir al municipio o a quien corresponda que se haga algo con los animales, por favor”.

Quien esté en condiciones de aportar datos puede comunicarse con Gabriel al 3329 592487.