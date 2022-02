Su hijo perdió la visión de un ojo por un gomerazo, pide colaboración para comprar anteojos para que vuelva a ver

Cuatro años atrás, el hijo de Mercedes Luna se encontraba jugando en los campitos de Paraná cuando de manera accidental la piedra de una gomera pegó en uno de sus ojos lo que le causó un daño irreversible provocandole la pérdida de la visión.

Después de peregrinar por un sin fin de profesionales, semanas atrás le recomendaron a Mercedes visitar al oftalmólogo Jorge Marceiak.

“Le hizo todos los estudios y no me cobró ni un peso, espero los tiempos de la obra social que autorizó y pagó los estudios”, contó y reveló que después de analizarlo, el profesional estableció que su hijo “necesita lentes especiales”.

“Son unos lentes de contacto y arriba va el otro lente, los dos de manera permanente tiene que usar”, contó y emocionada reveló que durante ese estudio su hijo pudo ver las letras que hace “cinco años que no ve”.

En total, los dos lentes superan los 200 mil pesos. “Desde la obra social me dijeron que esas cosas no la cubren y en la Municipalidad que no están en condiciones para afrontar ese gasto”.

Por eso, Mercedes pide la colaboración de toda la población: organizó una rifa para el día 5 de febrero que se hará en la jineteada de Santa Lucía. También se puede colaborar enviando dinero a su CBU: 0000003100053956391649 ó comunicandose al 3329-331680.