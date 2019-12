Sportivo Baradero se bajó del Torneo Regional 2020 y la Liga Sampedrina no tendrá ningún representante

Sportivo Baradero luchó hasta las últimas consecuencias para poder jugar el Torneo Regional 2020 pero el presidente de su Subcomisión de Fútbol confirmó en las últimas horas a La Opinión que no lo harán porque no pudieron reunir el presupuesto que necesitaban.

"Las gestiones fueron positivas, pero no alcanzó. Logramos un apoyo de la Municipalidad de Baradero y de un Sindicato, pero se nos cayó un posible sponsor muy importante. Se nos acabó el tiempo y no logramos equilibrar el presupuesto", explicó a La Opinión el dirigente que encabeza el proyecto desde hace 14 años y quien la semana pasada logró que el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) estirara la prórroga para confirmar o no su ingreso.

La Subcomisión del Lobo se reunirá hoy con el objetivo de "tomar una decisión final" detalló Dulbecco pero, al mismo tiempo, aseguró que no se presentarán. Y analizó: "Esto, lamentablemente, condiciona nuestra continuidad como Subcomisión, ya que siempre nuestro objetivo era competir en los Federales. Es un golpe muy duro, pero debemos aceptar la realidad".

El conjunto baraderense compitió a nivel nacional cinco años consecutivos desde que en 2014 ascendió al Federal B desde el Torneo del Interior. En 2017 tuvo su mejor actuación en esa categoría cuando disputó los cuartos de final con el poderoso Camioneros mientras que en el corriente calendario compartió la zona en el Regional con Mitre.

Cuando la semana pasada La Opinión se contactó con la máxima autoridad del fútbol de Sportivo, relató los motivos de por qué la entidad no seguirá en el Regional, entre ellas situaciones infortuitas que sucedieron como la nula colaboración de la Comisión Directiva de la institución. Sin embargo, fue optimista cuando el órgano de la AFA le prorrogó la decisión final hasta el 26 de diciembre para juntar un presupuesto "bajo" que estimó en 1.400.000 pesos para la primera fase y una ronda de eliminación directa. "Una vez que uno pasa esas instancias, con la recaudación de los demás partidos vas cubriendo los gastos porque la gente acompaña, sobre todo si toca un rival que lleva mucha gente", recalcó.

Sin Sportivo la Liga Sampedrina (LDS), a la que todavía el Consejo Federal no le homologó sus torneos porque algunos clubes no tienen regularizada la personería jurídica, no contará con representantes por la Unión Regional en el ámbito nacional después de dos temporadas consecutivas. En 2018 Las Palmeras y Paraná fueron parte del Federal C mientras que en 2019 lo hizo Mitre.

El Torneo Regional Federal Amateur 2020 comenzará el 2 de febrero con una cantidad de equipos a confirmar y entretará cuatro ascensos al Federal A 2020/21.