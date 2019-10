"Somos el futuro, pero también el presente", sampedrinos, jóvenes y parlamentarios en #SinGalera

El Parlamento Juvenil consta de cuatro instancias. La primera de ellas es la instancia escolar, que se llevó a cabo en el mes de abril en cada una de las escuelas. La segunda es la distrital, que se realizó en el mes de junio en el Centro Cultural Abelardo Castillo.

La tercera fue etapa fue provincial. De ella, participaron diferentes alumnos representando a San Pedro en la ciudad de La Plata, el pasado 9 de octubre y, por último, resta desarrollarse la instancia Nacional, donde habrá jóvenes de todo el país, y será la alumna Tiara Sánchez quien representará a San Pedro.

Los jóvenes sampedrinos estuvieron el sábado en el programa Sin Galera, donde relataron su paso por el Parlamento Juvenil. "Somos parlamentarios y no diputados, la diferencia es que un parlamentario no tiene bloque y nosotros representamos a todas las escuelas", aclararon.

La iniciativa parte de distintos docentes de los alumnos que concurren a diferentes instituciones educativas, quienes los impulsaron "a representar sus intereses", Lis Novo, una de las alumnas, explicó: "En la escuela nos propusieron participar, fue una profesora y me copó. En mi escuela invitaron a todos y cada uno se anotó, ahí nosotros éramos 16 y pudimos pasar a la instancia distrital".

Julieta Reingruber, por su parte, alumna secundaria 5, detalló: "En mi escuela una profe nos ofreció ir al parlamento, con ella siempre hicimos todo, siempre nos ofrece hacer de todo, G20 y todo. Ella nos ofreció, nos inscribimos 10 y pasamos todas a la distrital, y allí se eligió uno por escuela, todo democrático, porque nos elegíamos entre los chicos de las escuelas, en mi caso quedé yo".

Con un interés particular en todo lo que refiere a la política y a la importancia que los jóvenes le dan y cómo esta influye en la educación, Lis expresó: "A mí me encanta todo esto, más que nada defender nuestros derechos. Nosotros vamos al parlamento para que en realidad escuchen lo que necesitamos. Nosotros acá anotamos las cosas que están mal y brindamos soluciones que estén a nuestro alcance. Notamos que tienen que incentivarnos a hacer esto y eso fue una de las cosas por las que más quisimos que nos escuchen".

Por otro lado, Tomás Atencio, alumno de la secundaria 8, nombró alguno de los talleres que se llevaron a cabo en su escuela, que fueron tenidos en cuenta a la hora de expresar qué es lo que creen necesario que los jóvenes deben aprender, y luego explicó: "Nosotros lo que mayormente hacemos son debates a través de lo que exigíamos o pedimos, que era la implementación de políticas públicas, y para hacerlo nos dividían en comisiones y allí se leían los ejes y se iba definiendo y escuchando lo que cada uno tenía para decir".

Los ejes propuestos fueron: "Inclusión educativa, participación ciudadana, género, jóvenes y trabajo, derechos humanos e integración regional". Frente a los mismos, analizaron: "En el de inclusión educativa buscábamos propuestas teniendo en cuenta lo que pasaba en nuestra escuela, por ejemplo, las que necesitan comedor, porque, por ejemplo, hay alumnos que van de lejos y no pueden comer y en otros se pedía que se incluya a los alumnos con capacidades diferentes y todo eso, que no se las aísle, ni se las mande a otra escuela".

Tiara Sánchez, otra de las invitadas que llegó a la etapa provincial y fue seleccionada para la instancia nacional relató su paso por la Cámara de Diputados, y luego analizó junto con sus compañeros la lectura de los informes que se prepararon, que luego fueron votados entre los alumnos. "Quedaron un montón de cosas, como por ejemplo, la importancia del centro de estudiantes dentro de las escuelas".

Sobre el eje "jóvenes y trabajo", quien contó su experiencia fue Roberto Fontana, alumno de la secundaria 12, que cursa la escuela por la tarde noche porque también trabaja.

Como no podía ser de otra manera, los jóvenes consideraron que la Educación Sexual Integral es uno de los temas más importantes y consideran que lamentablemente "no se le da mucho interés". Así lo analizaban: "ESI es una de las cosas que no están teniendo mucho en cuenta y lo que nosotros propusimos es que sea una materia curricular, desde el nivel inicial hasta el secundario, que se vayan incluyendo distintas partes de la ESI. porque es una buena oportunidad de expandir la mente y que los chicos sepan que su cuerpo es suyo y nadie los puede tocar".

Uno de los ejes que más interés despertaba en ellos fue la participación ciudadana. "En participación ciudadana lo que principalmente pedimos es fomentar a los jóvenes que no participan activamente de la política, se interesen en el tema. No es nada más que nos ayuden, sino que también conlleva un compromiso de nosotros y no nos referimos a política partidaria, nos referimos a la política que hacemos entre todos, desde ayudar a un compañero hasta salir ayudar a quien lo necesita, a quien necesita alimentos", consideró Lis.