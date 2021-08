Solidaridad: piden ayuda para Mirta, paciente oncológica de la isla

“Me comunico para pedir ayuda para Mirta Silva, de 45 años. Ella vive en la isla Los Laureles, cerca de la escuela 27. Ella tiene problemas de salud y debido a su cáncer está en muy malas condiciones, viviendo en un rancho, pasando frío y hombre. No tiene las cosas que necesita para higienizarse como corresponde, y usa pañales para adultos. Sin luz ni agua potable. No puede andar mucho porque le duele su cuerpo. Vive con un niño de 7 años que mucho por ella no puede hacer porque es muy pequeño. Ella viene cada tanto al pueblo, para que la vea el oncólogo o para las quimioterapias. Pero ella se quiere venir a vivir a San Pedro para estar más cerca del Hospital y mejorar un poco su calidad de vida. No la está pasando nada bien en la isla y no tiene casa en el pueblo, tampoco puede pagar un alquiler. Sólo cobra la asignación por su niño, que usa para la mercadería una vez al mes para llevarse a la isla”, informó 3329 32-3609

Publicidad