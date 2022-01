Malena reportó al Facebook: “Si sabe de alguien que tenga mercadería o algo para ofrecerme, ando necesitando ropa, sábanas o algo para mí bebé. Les daría las gracias. Me robaron la Garrafa y solo tengo una prestada y debo devolverla y no voy a tener para alimentar a mí bebé. No es necesario pero con cualquier cosa me vendría Bien Cualquier Ayuda, Gracias” Contacto: 3329549151