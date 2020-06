Solicitada: Aviso importante del Colegio de Odontólogos para los afiliados de OSDE

2 DE JUNIO DE 2020

A los afiliados de OSDE

El Colegio de Odontólogos del Distrito 6 (*) les informa a los afiliados de OSDE que ha tomado conocimiento de que OSDE está rescindiendo convenios de prestación odontológica selectiva y unilateralmente sin causa y en otros casos amenazando con la rescisión de los mismos ante el reclamo que hacen las instituciones odontológicas para que se reconozca y cumpla el arancel mínimo legal y el código correspondiente al Protocolo de Bioseguridad denominado EPP (Elementos de Protección Personal para el afiliado y el odontólogo durante la práctica odontológica) a fin de evitar contagios intraconsultorios y la propagación de la pandemia (Ley 12754).

Se hace saber que el odontólogo está obligado por Ley a respetar el cobro del mínimo legal y este código de Bioseguridad. En caso que OSDE NO otorgue la cobertura total de dichos aranceles y código de bioseguridad, el odontólogo está obligado a percibir directamente del paciente la diferencia restante para NO incurrir en un incumplimiento legal y ser pasible de una sanción disciplinaria.



La aplicación del Protocolo de Bioseguridad, instalado por el Ministerio de Salud de la Nación, avalado por la Pcia de Bs. As. y el COSUCOBA, como medida de Seguridad Nacional, es de carácter obligatorio. Esta obligación impuesta por el Estado guarda estrecha relación con el cuidado de la salud bucodental y general del AFILIADO y la población entera, a la cual este Colegio está obligado a proteger por encima de los intereses comerciales que puedan perseguir otras entidades.



(*) Corresponden a la jurisdicción del Colegio de Odontólogos Distrito 6 las siguientes localidades: Baradero, Bartolomé Mitre (Arrecifes), Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, Junín, Leandro N. Alem, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Nicolás y San Pedro.