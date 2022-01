Sole reclama: “¿Cómo es posible que Osprera está siempre cortada?”

“Buenas tardes, quiero hacer pública mi queja con respecto a la obra social (Osprera). ¿Cómo puede ser posible que siempre este cortada? En mis recibos figura cada mes los descuentos que me hacen para tener MI OBRA SOCIAL, la cual me la gano rompiéndome el lomo para tenerla, resulta que cada vez que necesito usarla esta cortada. Mi pregunta sería ¿quién se come esa plata? Porque si a cada beneficiario le hacen los descuentos correspondientes no debería estar cortada jamás. Deberíamos ponernos de acuerdo todos los beneficios de Osprera y hacerles piquete en la puertas de las oficinas. Gracias”, reclamó #249