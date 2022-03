Sindicato de Luz y Fuerza zona del Paraná: apoyo a la continuidad del Plan Nuclear Argentino

SINDICATO DE LUZ Y FUERZA ZONA DEL PARANÁ

Publicidad

Hoy quienes nos encontramos abocados a la representación sindical de los compañeros y compañeras que trabajamos diariamente en las unidades operativas Central Nuclear Atucha I y II. Gerencia de servicios para Centrales (GSPC) y Gerencia de Unidad de Gestion Proyectos Nucleares (GUG-PN) queremos expresar nuestro total apoyo a la continuidad del Plan Nuclear Argentino, confirmado por el nuevo acuerdo para la construcción de la cuarta central, donde el presidente de NASA, Ing. José Luis Antúnez, y el presidente de la Corporación Nuclear Nacional China (CNNC), Yu Janfeng suscribieron el contrato para el diseño, suministro y construcción de la Central Nuclear Atucha III en la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires.

Hoy en día se encuentra en la etapa de verificación de financiamiento del proyecto que generará miles de puestos de trabajo en la etapa de construcción y nos beneficiará regionalmente en razón de la reactivación económica que supone. Asimismo, entendemos, que en la puesta en marcha, cientos serán los puestos de trabajo de calidad y estabilidad. Entendemos que a partir de ello se avanza a favor de la soberanía energética para nuestro país de forma estratégica, generando energía limpia y segura entregada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) con una potencia eléctrica bruta de 1.200 MWh para la utilización de todos los habitantes de la nación, colaborando con la meta global de combatir los efectos del cambio climático generado por la quema de combustibles fósiles, cuestión que se encuentra en pleno debate internacional.

Todo ello no sería posible sin la insistencia de quienes continúan apostando al desarrollo tecnológico de nuestro país, dándole continuidad a los proyectos de inversión de la ASECQ I, el Proyecto de Extensión de Vida de CNA 1, la proyección de la quinta central nuclear tipo CANDU, y no abandonaron la idea más allá de los embates que sufre el sector, el desfinanciamiento de las empresas vinculadas al sector y los despidos que en nuestro caso fueron de 234 compañeros y compañeras en 2017, por quienes representan intereses antipopulares. Ante el mismo escenario vemos con desdén que aquellos, los de siempre, sostienen una enérgica negativa al sector en defensa de intereses que no son los de todos los argentinos y argentinas y hacen su show en provecho de sus

benefactores.

Por ello dejamos sentada nuestra férrea posición en favor de la continuidad del plan nuclear Argentino, por la soberanía energética, por diversificación de la matriz de generación eléctrica racional, por el desarrollo tecnológico y por la generación de puestos de trabajo genuinos. Por último, instamos a las autoridades a continuar por el sendero elegido comprometiéndonos con lo que nos toca para que todo sea posible.

P/SECCIONAL ATUCHA Y SINDICATO LUZ Y FUERZA DE LA ZONA DEL PARANA

Carlos Matías Velo Sec. Seccional Atucha

Leonardo Galván Sec. Seccional Atucha

Sergio Mario Vergara Sec. General Zona del Paraná