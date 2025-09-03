"Sin senda peatonal no hay fotomultas"
“¿Y las sendas peatonales de los semáforos? Las que fueron pintadas una vez que colocaron las cámaras para el control del tránsito desaparecieron. Recuerden que 'sin senda peatonal no hay fotomultas' y en este lugar, 3 de Febrero y Rómulo Naón, hay cámaras para recaudar. Lo primero es lo primero: la señales de tránsito deben existir para después multar”, comentó Agustina.
