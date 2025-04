El hecho delictivo que ocurrió la semana pasada en un domicilio en avenida Kennedy donde delincuentes robaron el carro de un parquista generó diversos comentarios por parte de los sampedrinos.

Muchos consultaban por la falta de seguridad en la ciudad y por el accionar policial, "y, ¿los detuvieron o no?", preguntó Oscar.

Por su parte, Walter mostró su indignación respecto de la situación y expresó: "Robarle a un tipo que está trabajando, no tienen perdón".

Susana se sumó y dijo: "Qué tristeza me da, robarle a una persona trabajadora, no tienen nada en el cerebro" a lo que María respondió: "Qué rateros, seguro no la van a usar para trabajar".

Consultada por La Opinión, la pareja de la víctima explicó que no pudieron acceder a las cámaras de seguridad del barrio y que "no" tuvieron novedades.

"Mi marido va caminando ahora, con la máquina al hombro, con los 65 años que tiene. Estamos tratando de salir adelante con trabajo", concluyó la mujer.