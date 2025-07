Por Rodolfo Sosa

Durante más de una década caminé cada barrio, cada calle, cada elección, junto a mi compañera, mi militancia y mi pueblo. Fui parte de campañas sin recursos ni cámaras, pero con el alma puesta en una causa: el peronismo.

Fui parte de una coalición que reúne al PJ, al MDF, a Principios y Valores (PYV), a distintos agrupamientos bonaerenses y, bajo el sello de Fuerza Patria, un frente que tuvo compromiso a nivel nacional con la conducción de Guillermo Moreno y la línea doctrinaria que representamos. Pero hoy enfrento otra realidad brutal: esos acuerdos no se respetaron, y mi propuesta, mi historia, mi presencia fueron ignoradas.

Hoy decido decirlo con total honestidad y respeto a todos:

No presentaré ninguna lista en esta elección.

No lo hago desde la resignación, sino desde la firmeza. Porque en política también hay que saber cuándo dar un paso al costado para avanzar con más claridad después.

No me dejaron afuera. Me corrieron. No me ignoraron. Eligieron no verme. No me fallaron una vez. Lo hicieron siempre. Y, aun así, no guardo rencor.

Porque yo no vine a especular. Vine a construir con unidad y lealtad, con los demás agrupamientos y los compañeros que sostienen el proyecto peronista con fe y sudor.

Lo digo claro:

No presento lista, pero no me bajo.

No abandono, pero cambio de estrategia.

Sigo firme, porque el peronismo no es una candidatura: es una forma de vivir.

Voy a seguir construyendo el peronismo desde abajo, al lado de los que creen que no todo está perdido. Al lado de los que no entregan la doctrina. Al lado de los que no se venden por un lugar en una lista.

A mí no me compran, porque ya elegí: soy peronista y voy a morirme peronista.

Gracias a todas las familias que me conocen como “Escososa” y a los compañeros que nunca me soltaron la mano. Nos vamos a volver a encontrar, en las urnas o en las calles, pero siempre del mismo lado.