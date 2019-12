Sin lista opositora, Estela Oliveros hará historia en Mitre y será presidenta

Estela Oliveros será la presidenta de Mitre desde el martes 3 de diciembre porque no se presentó otra lista además de la del oficialismo para la Asamblea General Ordinaria que el club llevará a cabo por la noche en su sede de calle Salta.

El último día para elevar nóminas para renovar la Comisión Directiva fue el 28 de noviembre. Sin embargo, ningún grupo de socios lo hizo y, en consiguiente, la mujer de 57 años, que actualmente es vocal, hará historia en ser la primera femenina en ostentar el máximo cargo. "No habría ningún impedimento para que no ocurra. Las personas que estaban hablando de armar otra lista se unieron a trabajar con nosotros y estamos tirando todos juntos", recalcó a La Opinión la máxima autoridad saliente, Germán Codó, quien seguirá trabajando en el club pero tal como explicó en una entrevista a La Opinión, "siempre es bueno cambiar la cabeza".

Aunque todavía no se oficializaron el resto de los cargos, el grupo sumaría a Martín Oña, Estela Pérez, Adrover, Martín Santachita y Damián Arce quienes tomarán puesto que quedarán vacantes.

Estela es hija del reconocido caricaturista “Negro” Oliveros y nieta de Alberto Celestino Oliveros, el histórico bombero que formó parte de la primera dotación en 1959 y que fue homenajeado en el marco de los festejos por los 60 años de la institución. Egresada de la Escuela Nacional Superior de Comercio, en el ámbito laboral, se desempeñó en el banco Provincia hasta su retiro por jubilación, el año pasado.

Además, desde que tiene seis meses de vida es socia de Mitre gracias a su papá quien junto a su abuelo fueron, tal explicó a La Opinión, "toda la vida del club". En la década del 90 tuvo su primera experiencia como colaboradora en la Subcomisión de Fútbol y regresó en 2017 al grupo de trabajo de Codó al que definió como "muy bueno y trabajador". "Mi función actual es, más que nada, ser el nexo entre la comisión y los empleados en el predio para solucionar los inconvenientes de día a día o llevar las inquietudes más importantes a las reuniones. Uno por ahí tiene más tiempo que los demás y ayuda en eso", describió sobre su principal tarea hasta mañana en la institución de la que es vitalicia.

La Opinión investigó y encontró dos casos aunque un tanto diferentes a la función que cumplirá Oliveros. En la ciudad, sobresale la figura de Myriam Actis en Pescadores como vice de Pablo Vlaeminck. La profesora de dibujo, casada y con tres hijos, ingresó a la Comisión Directiva en mayo de 2018 con el actual grupo de trabajo en el que también hay más representantes de su rama: Analía Sibila es protesorera; Analia Santi y Karina Miranda revisoras de cuenta; Lucía Manzo y Gisela Zárate vocales titulares y Mónica Mallo suplente.

Aunque no es la máxima autoridad, Actis es dirigente en uno de los clubes más grandes e importantes del partido lo que agiganta su figura en un alto cargo, ecuación que no se repite por ejemplo en Náutico que no tiene ninguna mujer en su lista. Paraná por su parte, cuenta con Miriam Mosteiro como vocal suplente y María Grimoldi como revisora de cuentas, ambas en puestos sin tanta exposición.

Con otras obligaciones y actividades, quien sí preside es Valeria Fontela en Castro F.C., club de la localidad que se dedica exclusivamente al fútbol para niños y compite en los certámenes de la Liga Infantil (LDI). Fontela asumió en 2017 porque, tal contó a La Opinión, el grupo de trabajo que estaba se "desarmó": "Al club llegué como mamá de un nene, empecé a ayudar y no tenía muchas ganas de asumir porque vivo en San Pedro".

Valeria también es la representante de la entidad en las reuniones de delegados en la Liga Infantil (LDI) donde comparte mesa y discusiones con hombres de otros 22 clubes a los que definió como "muy respetuosos". Sin embargo, admitió que en las canchas le tocó atravesar situaciones de menosprecio por su género: "Siempre hay alguno que se sobrepasa, he enfrentado las situaciones y me puse firme". Y bromeó: "Soy muy buena pero si me buscan, me encuentran".

Sobre su función, sostuvo que es "mucha responsabilidad" porque es un club "muy humilde" donde se hace "todo a pulmón". "Cuando entramos había una deuda importante que ya la pagamos. Los sábados en los partidos siempre le damos de comer a los chicos y antes también le dábamos los jueves", contó.

Más atrás en el tiempo, Elda Cairo comandó Independiente de Río Tala en la década del 80 y uno de los antecedentes que se añaden a los actuales de Actis y Fontela. En diciembre, a excepción de algún imprevisto, Oliveros hará historia en Mitre y también en San Pedro porque nunca antes uno de los clubes denominados "grandes" fue dirigido por una mujer, rama que a fuerza de lucha y por su capacidad avanza cada vez más en el ámbito deportivo.