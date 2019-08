Sin Juegos Bonaerenses, palistas sampedrinos no pudieron viajar al Clasificatorio a los Evita

La relación entre canotaje y la Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires comenzó el año no de la mejor manera por la no inclusión del deporte en el programa de los Juegos Bonaerenses, situación que generó malestar en el ambiente por tratarse de una disciplina con muchos adeptos que, incluso, en 2018 fue medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 gracias al sampedrino Valentín Rossi.

Sin Juegos Bonaerenses, la cartera que conduce Pablo Fuentes organizó hoy en Las Flores un Clasificatorio a los Evita que entregó cuatro plazas en cada rama. En ese certamen San Pedro, ciudad de grandes palistas y recientemente medallista en los Juegos Panamericanos Lima 2019 por Brenda Rojas y Gonzalo Carreras, no tuvo representantes porque no pudieron viajar.

En principio, eran quince los deportistas que tenían previsto participar, siete de Las Canaletas, igual cantidad de Náutico y uno de Pescadores. La situación generó malestar y padres aseguraron que la Municipalidad les negó el transporte.

Consultado por La Opinión sobre la situación, el Director de Deportes, Ramiro Sánchez Negrete, explicó: "Para los Juegos Evita, la Provincia no gira plata para los municipios para que puedan participar porque es exclusivo de las federaciones. Años anteriores sí participaron porque pertenencian a los Bonarenses. Juegos Evita le gira plata a la federación pero de los costos de viajes no cubren nada". Y, sobre por qué el estado local no garantizó el traslado hasta Las Flores, aseguró: "Si bien a Las Canaletas le damos una mano siempre que la camioneta está disponible, ahora no está en condiciones para hacer tremendo viaje y exponer a los chicos".

A comienzos de año, la salida del deporte de los Juegos Bonaerenses provocó, además de enojos, que se deba realizar un Clasificatorio a los Evita. En 2018, el torneo de canotaje fue organizado conjuntamente entre el gobierno provincial y la Federación Bonaerense de Kayaks y Canoas (FeBoKaC), tal como ocurre con otras disciplinas donde la asociación tiene injerencia ante la imposibilidad gubernamental de desarrollar el deporte. Si bien no hubo Etapa Local, la Regional se realizó en Pescadores donde dos sampedrinos clasificaron a la Final de Mar del Plata, ciudad en la que Lucía Oviedo de Las Canaletas finalizó segunda y Julián Sánchez Negrete de Náutico acabó cuarto. Ambos, gracias a los Bonaerenses, se clasificaron a los Juegos Nacionales Evita.