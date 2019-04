Sin dejar rastros, delincuentes robaron en una casa mientras la familia dormía

Una familia conformada para una pareja y su bebé de siete meses fue víctima hoy a la madrugada de sujetos ignorados que ingresaron a su casa de Combate de Obligado al 1600 tras forzar una reja y una puerta y se llevaron una moto, zapatillas y ropa del trabajo del hombre.

Según relató Antonella a La Opinión, el hecho delictivo se produjo entre las 1.00 y 3.00 sin que ellos y los vecinos escucharan o advirtieran la situación. "Me levanté a las 4.00 y ya las cosas no estaban. Estamos indignados, es el único medio de transporte para el trabajo de mi marido. Se meten como si nada a las casas de las personas", agregó.

Las víctimas realizaron la denuncia en la comisaría con el objetivo de, al menos, recuperar el rodado Mondial Max gris que, curiosamente, le robaron años atrás y volvieron a tener gracias al accionar de la Policía. "No tiene plásticos en el volante porque la recuperamos hace dos años desmantelada", detalló la mujer sobre el vehículo.

Por último, Matías, su pareja, contó el hecho en su cuenta de la red social Facebook donde dio más detalles de la moto: "No tiene calcomanías de la marca y el manubrio es sólo el fierro. No tenía los plásticos ni luz y el escape es de esos que hacen ruido. Ya cuando me la robaron la otra vez le pusieron ese escape y quedó".