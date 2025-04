Hace casi dos meses la Municipalidad decidió sumar a San Pedro la medida, aplicada en algunos distritos de la provincia, que impide cargar nafta en las estaciones de servicio a motociclistas sin casco.

La medida está vigente desde el lunes 24 de febrero e incluye a la ciudad y todas las localidades, por lo que todas las estaciones del distrito deberán cumplir la ley.

Sin embargo, en las últimas semanas en La Opinión & Sin Galera recibimos reportes de personas que registraban el momento en que varios conductores cargaban combustible sin usar ningún tipo de casco protector.

A partir de esto, llevamos a cabo una encuesta en nuestras redes sociales para que los sampedrinos compartieran su opinión sobre la nueva medida. El resultado fue un gran debate con algunos a favor y otros en contra.

Luis comentó: “Hacen responsable a los empleados de las estaciones de servicio de algo que el Municipio no puede controlar, y no me refiero al casco solamente, también deberían clausurar las agencias de moto delibery, ya que todas circulan de noche sin ninguna luz y a mucha velocidad”.

Por otro lado, Mel quiso poner enfoque en los conductores de vehículos más grandes: “Obligan a los de las motos a usar casco y los de los autos van con el celular en la mano, incluyo a inspectores y policías, ni giro ponen”, expresó.

A la interrogante de si se cumple la medida o no, María dijo: “No, no se cumple la medida. De ante mano se pensó que no iba a funcionar y así es. Falta responsabilidad y respeto a la vida”.

Liliana agregó: “Es más de lo mismo, la gente va con bidones a comprar y le venden”.

Por su parte, Graciela comentó algo parecido a lo que dijo Liliana, ella dijo: ”Vi a un niño que no tenía más de 10 años con un bidón con nafta saliendo de la YPF de Mitre y 3 de Febrero. Un mayor lo estaba esperando a una cuadra. Creo que tiene que haber mucho más control”.

A lo que Maximiliano sugirió una solución: “A mí me parece perfecto, pero también tendrían que cortar dar nafta en los bidones porque estamos en lo mismo. Van, buscan nafta en bidones, cargan en las motos y andan igual sin casco”.

Refiriéndose a los empleados de las estaciones de servicio, Gustavo comentó: “Lo que veo mal es que le pongan la responsabilidad a los playeros. Es trabajo de los inspectores”.

Por otro lado, Pamela expresó: “Yo pienso que se les está yendo todo de las manos. Que si hay una ley para la circulación la entiendo y respeto, pero yo digo: ¿es necesario llegar a tanto? Cada ciudadano es dueño de querer hacer lo que quiera con su vida, si la respeta o no. Para mí no es justo que nos obliguen a todo lo que a ellos se les canta. ¿Dónde están los derechos? Cada gente elije si ponerse un casco o no. Lo mismo hicieron con las vacunas del COVID. No fue algo que quisimos, fue algo que nos obligaron. Dejen que cada uno haga lo que quiera con sus derechos”.

Indignado, Ariel respondió: “Pame vos sos dueña de tu vida, eso está perfecto, pero si tenés un accidente al primer lugar al que te llevan es al Hospital, en una ambulancia y los gastos son de todos”.

Patricia también quiso sumarse y comentó: “Tenés todo el derecho de hacer lo que quieras. Lo único que después rompen las pelotas con gastos en el Hospital, cadenas de oración, etcétera, pero vos sos dueña”.

Noelia respondió: “Pame, claro que cada uno es dueño de su vida, pero después caes con la cabeza rota en el Hospital y ahí somos todos dueños con nuestros impuestos y no da más de accidentes porque la cadena de oración no te salva, vamos, las cosas como son”, y agregó:

“Quieren seguridad y al primero que pasa vendiendo robado le compran, piden un Hospital bueno, pero no dejan un peso, piden escuelas buenas y no pagan cooperadora, quieren circular y no pagar seguro. Así que fácil, somos todos vivos”.

Por otro lado, Mario hizo referencia a la problemática del constante robo de motos que hay en la ciudad: “Si seguimos así vamos andar en bicicleta con casco porque a las motos se las roban cada día más”, indicó.

Yovana comparó la situación del tránsito de San Pedro con la de otra provincia y comentó: “Esto es como todo lo que quiere la Municipalidad. No respetan nada y si vos andás con casco te miran como si estuvieras muy loco. Acá tendrían que comenzar a educar. En Mendoza hasta los que andan en bici deben usar casco y la gente cumple”.

María expresó que prefiere cuidarse y usar casco: “La verdad es que no cuesta nada usar el casco todos los días. Me lo pongo porque aprecio mi vida”.

Finalmente, Stella comentó que debería haber otras prioridades: “Exigen eso que para mí es una estupidez, ante la terrible falta de respeto a la vida de muchos niños que se ven en las puertas de las escuelas. Motos con hasta cinco criaturas sin casco, y como si fuera poco a mil los llevan, sin respetar nada. Los autos deben de frenar, cuidarse de no tocarlos cuando se te cruzan. Empiecen con eso primero, después lo de cargar nafta. Que los chicos sean la prioridad”.

¿Vos qué opinás?,¿estás de acuerdo con alguno de los lectores?, ¿pensás que la medida se cumple o no? Contanos.

