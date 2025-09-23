Durante la tarde del lunes, una vecina registró a cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios cuando se dirigía de urgencia a la zona del Paseo Público.

Luis Torrens, oficial a cargo del operativo, confirmó a La Opinión que se trataba de un simulacro para “instruir al personal” sobre “bombas de incendio”.

Bomberos Voluntarios de San Pedro en el Paseo Público municipal.

Torrens señaló que el procedimiento implicó la incorporación de una nueva unidad, con "el acondicionamiento y capacitación acorde a la función operativa que se le dará”.

Refirió que están trabajando con “una unidad que tiene una bomba de incendios de baja y alta presión”, ya que otorga un sistema que optimiza “el manejo de agua” en los siniestros.

“Hacemos capacitaciones para aprovechar todos los beneficios que nos brinda una unidad actualizada”, concluyó Torrens.

