Simulacro de Bomberos en el Paseo Público para capacitar al personal
Cuatro dotaciones participaron de un operativo de práctica para instruir al personal en el uso de bombas de incendio de baja y alta presión, con una unidad recientemente incorporada al cuerpo. El oficial a cargo, Luis Torrens, indicó que estas capacitaciones permiten optimizar el manejo de agua en situaciones reales de siniestro.
Durante la tarde del lunes, una vecina registró a cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios cuando se dirigía de urgencia a la zona del Paseo Público.
Luis Torrens, oficial a cargo del operativo, confirmó a La Opinión que se trataba de un simulacro para “instruir al personal” sobre “bombas de incendio”.
Torrens señaló que el procedimiento implicó la incorporación de una nueva unidad, con "el acondicionamiento y capacitación acorde a la función operativa que se le dará”.
Refirió que están trabajando con “una unidad que tiene una bomba de incendios de baja y alta presión”, ya que otorga un sistema que optimiza “el manejo de agua” en los siniestros.
“Hacemos capacitaciones para aprovechar todos los beneficios que nos brinda una unidad actualizada”, concluyó Torrens.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión