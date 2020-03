Silvio Velo y la postergación de Tokio 2020: "Voy a seguir entrenando como si se hicieran para poder estar en la lista"

El Comité Olímpico Internacional (COI) y el primer ministro de Japón, Abe Shinzo, pospusieron un año Tokio 2020 y la decisión, esperada, retumbo en todos los rincones de un planeta que lucha contra la pandemia de coronavirus. No habrá, en el corriente calendario, Juegos Olímpicos (previstos entre el 24 de julio y 9 de agosto) ni Paralímpicos (entre el 25 de septiembre y 6 de agosto) donde Silvio Velo tenía como objetivo primordial estar con la Selección Argentina de fútbol para ciegos.

Desde su casa en San Pedro donde entrena mientras cumple la cuarentena que impuso el gobierno de Alberto Fernández, el mediocampista dialogó con La Opinión sobre la histórica pero preanunciada determinación y sostuvo que "era sabido" porque "no se sabe cuándo termina la pandemia". "Se aplazaron, se pospusieron para el año que viene se supone", asintió.

Unos minutos antes de responder las consultas de La Opinión, Velo, de 48 años, terminó su sesión de entrenamiento que le entregó el cuerpo técnico de Los Murciélagos para no pasar el aislamiento social preventivo y obligatorio sin moverse. Para él, ir a Tokio 2020, tal anunció el año pasado, era ponerle el moño a su estupenda carrera repleta de logros pero el retiro deberá esperar porque su nuevo horizonte sigue siendo Japón pero en 2021: "En cuanto a lo deportivo voy a seguir trabajando como si los juegos se harían. No te podés salir del foco porque es complicado para un deportista después estar ahí".

Más allá de que su carrera se estiró por el COVID-19 y de su ilusión de ser paralímpico nuevamente, dejó en claro que todavía debe ganarse su lugar en el plantel: "Tengo que seguir trabajando porque yo no tengo garantizado Tokio, el equipo está clasificado para Tokio pero yo no sé si voy a estar en la lista que integre ese plantel para representar a Argentina en Tokio". Y sobre su preparación, señaló: "En lo que respecta a mí, no creo que haya mucha diferencia. Yo estoy enfocado en eso y estoy trabajando para que eso suceda. Pero a ciencia cierta no es que esté puesto en esa lista. Ojalá Dios quiera que esté representando al país en Tokio y seguiremos trabajando para que así sea".

El elenco nacional comenzó en febrero en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) de Capital Federal su preparación para los Juegos Paralímpicos que se iban a llevar a cabo del 25 de agosto al 6 de septiembre. El debut estaba previsto para el 30 de agosto contra un rival a confirmar (también están clasificados Brasil, China, Francia, Japón, Marruecos, España y Tailandia). Por el COVID-19, el plantel no pudo viajar a Japón a participar del Grand Prix que era el único torneo en el que iba a competir antes del gran objetivo. Posteriormente, La Federación Argentina de Deportes para Ciegos (Fadec) canceló todas sus actividades.

En octubre de 2019 quien supo ser el mejor futbolista ciego del mundo anunció que se retirará tras los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 al que Los Murciélagos clasificaron porque fueron subcampeones de la Copa América. Velo acumula cuatro participaciones paralímpicas con la Albiceleste lo que significa que estuvo en todas las ediciones que se desarrollaron hasta el momento. En Atenas, Grecia, 2004 fue medalla de plata mientras que en Beijing, China, 2008 y Río de Janeiro, Brasil, 2016, bronce. En Londres, Inglaterra, 2012, quedó cuarto. Además, fue plata en los último Parapanamericanos Lima 2019.