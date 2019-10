Silvio Velo explicó cómo surgió el apodo de Los Murciélagos a la Selección Argentina de fútbol para ciegos

La Selección Argentina de fútbol para ciegos en la que Silvio Velo forjó su historia dentro del paradeporte es identificada como Los Murciélagos, apodo sobre el que se desconocía cómo surgió hasta que el sampedrino lo contó en una charla que brindó a principios de octubre en Mar del Plata en el marco de los Juegos Bonaerenses 2019.

Corría el 2002 y el combinado nacional estaba en Río de Janeiro, Brasil, disputando el Mundial en el que se consagraría campeón. "Empezaron los buenos resultados y nació el nombre que fui yo quien lo puso", admitió el deportista de 48 años quien, posteriormente, detalló: "Fue en un vestuario. En ese momento estaba de moda el zoológico deportivo en Argentina, por así decirlo. Estaban Los Pumas, Las Leonas, Las Panteras y demás. Entonces empezamos a decir porque no podemos estar nosotros. Buscamos un nombre de un animal y se propuso Los Topos, Los Linces y otros. Yo propuse Murciélagos y fue aceptado".

Además, Velo explicó que la identidad gustó porque es "un bichito que se maneja por la ecolocalización" que funciona por "efecto rebote" que es una característica que también tienen las personas no videntes. "Yo golpeo, el rebote me vuelve y me da las dimensiones de esta sala, por ejemplo. Yo no veo nada, luz ni nada y a través del sonido tengo ciertas referencias. Me ayudo mucho con eso porque para mí es muy importante".

Por último, recordó que la primera vez que lo dijo públicamente fue en una entrevista que brindó a una radio de alcance nacional durante esa Copa del Mundo y contó que "Los Murciélagos están en semifinales". "Quedó instalado para siempre y fue muy importante porque la da identidad del equipo", cerró.