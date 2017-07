Silvio Corti le pidió a Domingo Bronce que continúe colaborando

El Secretario de Gobierno, Silvio Corti, recibió hoy en su despacho a Domingo Bronce, colaborador de la gestión de Cecilio Salazar que renunció hoy a su cargo.

Tras el encuentro, el funcionario señaló a La Opinión que se aclaró el "malentendido" por una "modificación en las tareas planificadas". "Establecimos algunas pautas para la coordinación de las tareas y le pedí que continúe colaborando con nosotros siendo parte del equipo. Confío en que va a seguir", agregó.

Antes del mitín, el ex Director de Red Vial dialogó en exclusiva con La Opinión y, aunque aseguró que tomó la decisión para "poder descansar", señaló que no sabía si después de la charla con Corti había posibilidades de "volver atrás" aunque consideró que si se lo permiten va a continuar ayudando pero lo que no quiere es "seguir trabajando".