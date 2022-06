Silva consideró un “intento de estafa” la venta de terrenos de la “cooperativa Independencia”

"Es evidente que esto no es otra cosa que un engaño", dijo el secretario de Obras, Infraestructura y Planeamiento en Radio Cuarentena. La Municipalidad advirtió por la venta de terrenos en la zona de Mateo Sbert, entre General Pueyrredón y Balcarce, cuyas dimensiones no son las autorizadas. "Con esas medidas no se pueden subdividir", explicó.