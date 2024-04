Una vez más, delincuentes se hicieron pasar por empleados de Coopser con el objetivo de engañar a vecinos de San Pedro. Esta vez le tocó a una productora rural de la zona del Aeroclub, que estuvo a punto de caer en la trampa y se dio cuenta a último momento, cuando le pidieron que aceptara un software que hubiese permitido al estafador controlar su teléfono celular.

El delincuente la llamó por teléfono para informarle que desde la cooperativa estaban "haciendo mantenimiento preventivo" en la zona donde reside y con su familia tiene un establecimiento dedicado a vivero y fábrica de macetas.

Le dijeron que había vecinos con problemas de oscilaciones de tensión y que tendrían que cortar el suministro de electricidad en su propiedad. Como la fábrica trabaja las 24 horas, acordaron que los trabajadores de Coopser irían a la zona alrededor de las 14.00.

"Hasta ahí, para mí y sin lugar a dudas, yo estaba hablando con un empleado de la Coopser, tal cual como hacen siempre", contó la mujer en un audio que envió al grupo de productores que se mantienen en alerta por cuestiones de seguridad.

Hasta que llegó el momento del intento de estafa: "Me dijeron que habían mandado un código y me pidió que se lo pase, que era un número de verificación, para que él registrara como que me avisó. Le di el código que me apareció en el WhatsApp, caí como un caballo. Ahí me dijo que tenía que darle aceptar o confirmar y me avivé, le corté y puse rechazar a lo que me pedía", relató.

Rápidamente, tras percatarse de que se trataba de un engaño con fines delictivos, llamó al Banco Provincia, desde donde le explicaron que si podía hacer uso de su celular era porque no habían logrado acceder al sistema operativo, por lo que había evitado la estafa.

"Lo comento porque así como me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera de la zona. Acá, por las tormentas siempre hay tareas de mantenimiento, no me pareció alocado", dijo la productora.

"Les garantizo que yo estaba hablando con un empleado de la Coopser, todo el manejo, de punta a punta, las palabras exactas que usan los empleados de la Coopser, la verdad, no sé qué pensar", señaló.

La modalidad no es nueva y desde la cooperativa hace tiempo que advierten por intentos de estafa en los que, haciéndose pasar por personal de Coopser, solicitan datos personales o reenvío de códigos para llevar a cabo el fraude.

Los delincuentes envían un código de acceso que no es otra cosa que la solicitud de instalación de softwares que permiten el control remoto del aparato, lo que implica que desde otro dispostivio puedan navegar por el de la víctima para, generalmente, ingresar a sus aplicaciones bancarias para transferirse dinero o solicitar créditos a su nombre.

