Siguen los incendios en islas: son alrededor de 1400 hectáreas las afectadas

Los incendios en la zona de islas persisten y las áreas afectadas crecieron en las últimas 24 horas, de acuerdo a las estimaciones que pueden hacerse a partir de los registros de la Nasa.

Frente a las costas de San Pedro, los focos se ubican en Lechiguanas y a la altura del km 267 del río Parana, en islas de Gualeguay la zona que ayer mostraba alrededor de 45 hectáreas quemadas hoy ya suman 267 para las 15.00, hora en la que el naturalista Enrique Sierra hizo el corte que informó a La Opinión.

“Sigue la quema en el arroyo El Francés frente a la isla de Los Laureles, Baradero, km 225,5, 44 más 85,60 hectáreas aproximadamente”, señaló.

En San Pedro se ve el humo en la zona este, al sur del Paraná, y el foco ígneo de mayor volumen registrado en esa región sigue activo y ardiendo. “Hasta hoy suma 1337,68 hectáreas, frente a la desembocadura del Tala”, informó Sierra y advirtió: “Está llegando a campos de cultivo”.

Respecto del incendio de pastizales en barrancas en la zona norte de Vuelta de Obligado, el naturalista indicó que tras el control del foco ígneo estimaban que “se quemaron 52,23 hectáreas aproximadamente”.

“En los reportes diarios del Plan Nacional del Manejo del Fuego, detalle no menor por que no va a las estadísticas, no aparecen estos incendios en jurisdicción de San Pedro, ni del 18 ni del 17 de junio ni los de islas Lechiguanas”, señaló Sierra.