"Esta pudrición ya no se aguanta nadie nos da pelota. Acá hay un problema y es la fábrica de dulce, y el zanjón es como un pileton que acumula todo el desecho de esa fábrica. Le pedimos una solución porque sinceramente lo vamos a tapar y que la fábrica busque la forma de tirar sus desechos en un lugar donde no afecte a la comunidad. Necesitamos respuesta, porque esto ya no se tolera más. El zanjón es una pileta que no tiene salida. Está tapado detrás de la cancha de Defensores. Lo tapó gente que hizo viviendas arriba", reportó César, que volvió a quejarse de la situación tras su reclamo en el verano, cuando participó de la Oficina de Quejas de Sin Galera.

