Siguen buscando a Cooper, el bulldog francés robado en ruta 1001
Los dueños de Cooper escribieron: "Todavía no tenemos ninguna noticia sobre nuestro perro Cooper. Si pueden seguir difundiendo sería de gran ayuda. La esperanza es lo último que perdemos. Ojalá lo podamos encontrar. Estamos dando recompensa y sumamente discreción". En caso de tener alguna información comunicarse al 3329 471801 o al 3329 667853.
