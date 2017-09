Sigue libre: Abusaba de una nena que vive frente a su casa

Desde hace unos cuarenta días, una niña de 11 años víctima de abusos reiterados y sus familiares viven aterrados, presos del accionar del propio abusador. Atemorizados y con pocos medios como para defenderse, se acercaron a contar su historia.

Desde el día en que radicaron la denuncia, la vida del matrimonio y sus hijos cambió. Es que el acusado vive frente a su casa, a escasos 15 metros. Por una cosa u otra se lo cruzan a diario. A ello se suma la actitud intimidatoria y provocadora.

“Se sienta en la hamaca de su casa y nos mira”, contó la madre de la víctima. Así transcurren los días en la vivienda familiar ubicada en la zona rural cercana al paraje Mataderos

Los familiares de la víctima aguardan que desde alguna institución se tomen medidas, aunque más no sea a modo de precaución. “Así no podemos vivir, ni los chicos pueden andar afuera”, se quejaron.

“Era un buen vecino”

“Hace pocos más de un mes que vino la mujer de este señor, que vive acá enfrente, y nos comentó lo que le estaba haciendo a mi hija”, relató la madre de la nena a La Opinión.

“Nos contó que esto viene sucediendo desde que la nena tiene 7 años. Hicimos la denuncia en la Comisaria de la Mujer. Nos tomaron los datos, nos entrevistamos con el secretario del Fiscal Manso, le hicieron todos los exámenes médicos y los resultados fueron positivos”, agregó.

Los padres de la nena tenían buena relación con su vecino, un hombre de 46 años que llegó a la zona hace unos años desde la provincia de Santa Fe. Contaron que se cruzaba seguido a tomar mates y algunas veces hasta pasaron juntos las fiestas de fin de año.

Se mostraba amable y solidario con la familia, que nunca sospechó que detrás de esos buenos modales se escondía la aberración de someter a la pequeña, quien solía cruzar a la casa del acusado a jugar con una hija de él.

“Ahora estamos preocupados porque nos dijeron que la causa está en proceso, pero el tema es que el tipo está suelto, vive enfrente y tenemos que verlo todo el día. Queremos que la causa se mueva”, reclamaron los padres de la nena.

Un relato aberrante

La víctima contó a sus padres con detalles todo lo que venía sucediendo. Confió que no se animaba a decirles porque el vecino la amenazaba con hacerles algo a ella o a su madre, que en ese momento estaba embarazada.

“La nena se lo ratificó al secretario del Fiscal, a la médica de Policía y a la psicóloga que la entrevistó, contó todo”, aseguraron.

“El hombre este vive en una casa que está dentro de un club, está como cuidador, pero es peligroso para todos porque acá viene mucha gente, los dirigentes ya lo están sabiendo”, señalaron los padres de la chica.

El imputado quedó solo en esa casa, ya que fue abandonado por su pareja, quien se fue con los hijos. “Toma mucho, a la mujer le pegaba y, según supimos, a una de las nenas menores que vivían con él les pasó lo mismo que a mi hija”, contó la madre de la víctima.

“Él sabe que lo denunciamos, porque sin que le dijéramos nada desde ese momento no nos saludó más. Un día nos dijo que teníamos que hablar, pero le dijimos que con él no teníamos nada de que conversar”, relató.