Susana reclamó: “Mi esposo fue a sacarse sangre al hospital, dejó la muestra y no se la aceptaron porque no tenía dinero para pagar en el momento. La dejó ahí, y luego cuándo fue a llevar el dinero porque tiene que hacerse unos análisis urgentes de las próstata se encontró con que le habían tirado la sangre. Es así, si vos no tenés plata te toca esperar”.