Un grupo de mujeres de todas las edades se reúnen todos los martes o los jueves, de acuerdo a lo que decida la mayoría, cerca de las 14:00, en el pequeño salón ubicado en el predio de la parroquia San Roque para dar rienda suelta a la creatividad.

Bajo la coordinación de la profesora María Cecilia Piccagli, cada una le pone su impronta a proyectos de artesanía que combinan el reciclado, la pintura, el tejido y la costura para crear y a su vez generar un tiempo de charlas compartidas que sirven de terapia.

El ingreso a las clases es libre y gratuito y permite que cada trabajo tenga su valor de venta en las ferias que el mismo grupo organiza en el predio de la iglesia, en Boulevard Moreno y Ansaloni.

Los materiales que las alumnas utilizan se adquieren con los fondos recaudados periódicamente y también de donaciones de las personas de buena voluntad que quieran colaborar. Todo sirve: envases limpios en condiciones, pinturas acrílicas, pinceles, telas, hilos y lanas para tejer, papeles decorativos, cintas, flores de tela o papel.

El taller posee un muro de Facebook mediante el cual se puede entablar comunicación: Silocrees Locreas y un número de WhatsApp: 3329 649431

En este momento las alumnas preparan una variedad de objetos para el “Día de la Madre” que se celebrará el domingo 19 de octubre. Los regalitos estarán a la venta en una feria especial que se llevará a cabo en el predio de la parroquia el sábado 18 de 10:00 a 12:00 hs.

Los organizadores recomiendan concurrir con bolsas para llevar los artículos que adquieran. Lo recaudado se destinará a cubrir gastos de mantenimiento.



