“Si lo crees, lo creas” el taller de arte de Cáritas San Roque que contiene y fomenta la creatividad
La actividad, coordinada por María Cecilia Piccagli, impulsa la creatividad de sus alumnas. Los trabajos se venden en las ferias que el grupo organiza periódicamente para fechas especiales.
Un grupo de mujeres de todas las edades se reúnen todos los martes o los jueves, de acuerdo a lo que decida la mayoría, cerca de las 14:00, en el pequeño salón ubicado en el predio de la parroquia San Roque para dar rienda suelta a la creatividad.
Bajo la coordinación de la profesora María Cecilia Piccagli, cada una le pone su impronta a proyectos de artesanía que combinan el reciclado, la pintura, el tejido y la costura para crear y a su vez generar un tiempo de charlas compartidas que sirven de terapia.
El ingreso a las clases es libre y gratuito y permite que cada trabajo tenga su valor de venta en las ferias que el mismo grupo organiza en el predio de la iglesia, en Boulevard Moreno y Ansaloni.
Los materiales que las alumnas utilizan se adquieren con los fondos recaudados periódicamente y también de donaciones de las personas de buena voluntad que quieran colaborar. Todo sirve: envases limpios en condiciones, pinturas acrílicas, pinceles, telas, hilos y lanas para tejer, papeles decorativos, cintas, flores de tela o papel.
El taller posee un muro de Facebook mediante el cual se puede entablar comunicación: Silocrees Locreas y un número de WhatsApp: 3329 649431
En este momento las alumnas preparan una variedad de objetos para el “Día de la Madre” que se celebrará el domingo 19 de octubre. Los regalitos estarán a la venta en una feria especial que se llevará a cabo en el predio de la parroquia el sábado 18 de 10:00 a 12:00 hs.
Los organizadores recomiendan concurrir con bolsas para llevar los artículos que adquieran. Lo recaudado se destinará a cubrir gastos de mantenimiento.
