Shany La Dulce cantó en el programa La Tribuna de Guido

"Fue una experiencia maravillosa. A pesar de que no gane estoy muy feliz, me sentí una reina me trataron de lo mejor y estoy segura de que esto recién empieza vamos por más, gracias a todos por los saludos y felicitaciones que me llenaron el corazón, mil gracias", dijo Shany La Dulce al ser consultada por La Opinión durante la mañana del domingo tras su paso por el programa La Tribuna de Guido.

No es la única sampedrina en haber pasado con su música por la pantalla de ese canal. La semana pasada Claudio Martín triunfó en el certamen y se llevó el premio mayor.

Shany tiene 23 años y vive en Gobernador Castro donde comenzó su precoz carrera de cantante. "Desde muy chica canto y es mi mayor felicidad", dijo ayer antes de que se emitiera el ciclo y relató que "luego de enviar varias veces el formulario para participar en el programa, y pensando que ya no lo harían, el lunes se comunicó conmigo un productor y me dijo que me habían seleccionado. Es una oportunidad enorme para los que hacemos esto, de que nos vean miles de personas. Estoy refeliz con el hecho solo de que me eligieran; para mí, ya gané aunque siempre voy a ir por más, espero que lo vean y les guste", sostuvo antes de su presentación.

Shany La Dulce Romero tiene su propio canal de You Tube al que sube sus canciones y novedades. Allí pueden dejarse mensajes para contrataciones.