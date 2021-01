Sergio Berni en Sin Galera: “El sistema de salud está poniéndose en rojo y en alerta”

Este sábado el Ministro de Seguridad, Sergio Berni, aseguró en Sin Galera que la situación sanitaria actual es preocupante. Explicó que su función es recorrer los municipios “viendo los problemas que hay que resolver” pero que, actualmente, la salud es lo primero.

Publicidad

“Lo importante es preocuparse cuando ya tiene el 80% de las camas ocupadas. El sistema de salud está poniéndose en rojo y en alerta. De hecho, hay muchos más casos de los que contamos”, aseguró y explicó: “Cuando un paciente entra en terapia intensiva, no hay un medicamento para afrontar el coronavirus. Tiene que ver con el estado previo del paciente. La sobrevida en terapia intensiva no está tan relacionado a la calidad”.

En cuanto a las restricciones aclaró que las disposiciones y recomendaciones en la Provincia son claras y que cuentan con la cantidad de efectivos suficientes para controlar toda la circulación como se hizo en el inicio de la pandemia. De este modo se sabe que desde el lunes a la una de la madrugada el “toque de queda” podrá hacerse efectivo en cualquier distrito.

Las fiestas clandestinas es un gran problema y me parece que es un conflicto que vamos a tener pasada la pandemia.

Respecto a las vacunación de Sputnik-V, coincidió con que es mucho el debate respecto a “vacuna si o vacuna no”, sin embargo considera que es sumamente importante confiar en lo que el ANMAT ya autorizó y añadió: “Toda vez que una persona se vacuna está ingresando a su cuerpo un antígeno que tiene producir anticuerpos. Por lo general produce algún síntoma como fiebre, no son complicaciones son reacciones. No hay que tener ningún tipo de temor, son reacciones esperables, algunas hacen más, otras menos, todo depende de la capacidad de reacción que tiene el sistema inmunitario de cada uno de los pacientes que se aplica la vacuna. Eso no es una regla generalizada, si no depende de esa capacidad de reaccionar de cada paciente. Es normal, es esperable y no hay que tener ningún tipo de temor”.

Detrás de cada cama de terapia intensiva hay una logística que es inimaginable para aquellos que no están en contacto con el mundo de la medicina

Berni recordó que él es de “una generación donde la parálisis infantil y la poliomielitis se resolvieron con vacunas rusas, de los mismos laboratorios” y también explicó cómo vienen trabajando en conjunto el Ministerio de Seguridad con el de Salud y cuáles son los planes que tienen a futuro para “controlar el rebrote” a lo que agregó: “el sistema de salud es uno solo, es en la provincia de Buenos Aires, es compartido porque se comparte entre todos los distritos, y a partir del análisis que se haga en el día de hoy seguramente a la tarde el gobernador estará dando las indicaciones que corresponden para cada municipio en particular y para la provincia en general”.

A la hora de hablar del año electoral y su posible armado de un espacio como candidato, dijo: “Eso lo determinará el gobernador a la hora de tener que realizar la estrategia electoral. Todo el equipo de la provincia está ahora con la cabeza puesta en cómo atender y cómo llevar adelante, no solamente este verano si no un verano en pandemia que lo ha convertido en un desafío muy particular”.