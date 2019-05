Serena Olivero Sagasta, la primera rugbier sampedrina: "Fue mi sueño desde chica"

Serena Olivero Sagasta siempre quiso ser rugbier como su papá, Gustavo, sus hermanos Francisco y Benjamín; y su tío Matías Machicote quien también representó a Argentina como palista a nivel mundial. Sin embargo, en San Pedro el único club que tiene la actividad es Tiro Federal y sólo para varones por lo que debió conformarse con el hockey y compitió durante diez años con la camiseta de Náutico en los certámenes de la Asociación del Oeste (AHO).

A principios de 2019 comenzó a estudiar medicina en Rosario y, con sus tiempos limitados para continuar en el Celeste y la existencia del rugby para mujeres en su nueva ciudad, no lo dudó: "Busqué en internet clubes de Rosario con rugby femenino y me comuniqué con dos. En Old Resian fueron más atentos y además es el mejor club para jugar".

Serena debutó en Old Resian el sábado en la segunda fecha del certamen clasificatorio al Regional de la modalidad seven (siete versus siete) que organizan las uniones Rosarina (URR) y Santafesina (USR). El Tricolor le ganó como local en Grantfield a Jockey Club de Venado Tuerto, Ramallo y Municipal de Marcos Juárez y logró el pasaje al campeonato del Litoral donde se medirá con los mejores elencos de Entre Ríos y, también, entregará plazas para el Nacional de Clubes.

-Serena Olivero, la tercera de izquierda a derecha, con sus compañeras de Old Resian.

"Es un deporte hermoso. Desde chica siempre fue mi sueño jugar al rugby. Ahora con mi sueño cumpliéndose, soy feliz aunque no es fácil dejar un deporte de tantos años", aseveró Olivero Sagasta quien, al mismo tiempo, comparó su nueva disciplina con la anterior: "Son dos deportes distintos. El rugby es de contacto y el hockey no. Pero lo supe manejar bien y disfruto cada entrenamiento y más los de contacto. No me costó adaptarme a los golpe".

-Serena jugando al hockey para Náutico. Foto: Archivo La Opinión.

La joven de 19 años se convirtió en la primera mujer de San Pedro en jugar un partido oficial al rugby porque no existe antecedente alguno sobre una situación similar ni, mucho menos, de partido celebrado en la ciudad. Los sueños están para cumplirse y, tal como admitió, lo está haciendo.