Sentencia condenatoria para la familia que organizó una reunión ilegal en el paraje Tablas

El juzgado de faltas dependiente de la Municipalidad de San edro condenó a la familia que el 25 de mayo había sido infraccionada por estar realizando una reunión con más de 35 personas presentes en un establecimiento ubicado en el paraje tablas.

Publicidad

El reconocido productor agropecuario Jorge Taurizano fue quien se responsabilizó de lo sucedido en esa jornada fue notificado del apertura de la causa y ahora la misma tuvo dictamen condenatorio con una multa económica que el productor debió abonar.

Se trata de una sentencia en donde al propietario del establecimiento se lo encontró responsable de los hechos constatados por el personal policial y de la Dirección de Tránsito y Nocturnidad.

Si bien no trascendieron detalles de la resolución se supo que la multa aplicada a la familia que asumió no haber respetado las medidas vigentes ya fue abonada aunque no trascendió el valor.

Se trata de una sentencia en donde al propietario del establecimiento se lo encontró responsable de los hechos constatados por el personal policial

Ese día, tras el alerta recibido, al llegar al establecimiento los funcionarios se encontraron con una reunión familiar que no estaba permitida debido al confinamiento y que la ciudad aún transitaba por la fase 2, y estaba impedida de poder realizar ese tipo de reuniones en casas de familia.

Sobre otros actos detectados por esos días, el juzgado de faltas también resolvió condenar y aplicar una multa económica a los responsables de la agrupación criolla El Rincón de los Gauchos entidad que el mismo día, es decir el 25 de mayo, fueron descubiertos en el momento justo en que realizaban una jineteada en el campo ubicado en cercanías del cementerio local.

Mientras tanto la otra causa resonante que fue denominada la fiesta de los mamelucos, y que trascendió debido a que los propios participantes publicaron imágenes en las redes sociales en el peor momento de la segunda ola, todavía se la está investigando y el trámite aun no concluyó.

Esa noche un grupo de jóvenes participó de una fiesta clandestina y más allá de no cumplir con las normas vigentes lo repudiable fue que lo hicieron vestidos de blanco con atuendos similares a los utilizados por el personal sanitarista.