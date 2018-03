Semana Santa: Todas las actividades para turistas y sampedrinos

Por LA GUIA CLUB.-

Como puntos de interés para recomendar a los turistas sobresalen la exposición de cuadros en el Buque Museo Ara Irigoyen que puede visitarse hasta el lunes 2 de abril de 9 a 19 hs. En el mismo lugar el viernes a las 17 y el domingo a las 11 habrá demostración de nudos marineros y los participntes podrán llevarse su recuerdo.

En la Sociedad Italiana el sábdo de 14 a 18 los alumnos de la artista plástica Marcela Cámpora exhibirán sus pinturas.

El domingo el veterano de Malvinas, Javier Saucedo ofrecerá una charla a partir de las 17.

Los recorridos organizados por la Dirección de Turismo proponen visita guiada a pie por la obra de Eduardo Depietri con punto de encuentro en el Museo de los Túneles e incluye el puerto, chimenea, casonas familiares y la ex administración de Depietri. La cita es para el Sábado a 11hs. en la intersección de Av. Néstor Kirchner y calle San Martín.

Artesanías y entretenimiento, organizados por Artesanpedro, podrán ser visitados en el paseo de compras que se habilitará en la Plaza Constitución.

Para comer, el sábado, domingo y lunes en el Paseo Público, una empresa de eventos organizó "De boca en boca, sabores que cuentan". Se trata de un paseo gastronómico con comidas típicas, étnicas, barras de tragos en un espacio decorado y ambientado con músuca de diferentes estilos. Estará presente el artista plástico Gustavo Rapa para compartir su obra con el público.

En el ex balneario municipal concluyeron los preparativos para el India Festival of Colours, el sábdo desde las 17 horas, con una grilla de shows que cerrará con los Auténticos Decadentes.

La fiesta de los colores, completa su programa con Basilikí San Folk, Quemando (reggae), el Cuarto Soda (Tributo a Soda Stereo), Victoria (Tributo a Queen), Macdonald y Los Totora. La entrada general cuesta 400 pesos y las anticipadas se venden el Bar Berlín, CDL y DWD Store.

En Vuelta de Obligado estará abierto el Museo de la Batalla de Obligado y del Centro de Interpretación de Flora y Fauna que estará abierto al público en horario de 10 a 18. En el parque y la reserva está organizada la entrega de sobres para depósito de basura en en el plan de concientización de preservación del sitio histórico.

