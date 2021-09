Seis familias de Bajo Tala piden luz y que arreglen el camino

“Somos vecinos de Bajo Tala. Necesito que este mensaje sea publicado, porque ya no sé a quién más mandar, le mandé a todos los políticos. Somos 6 familias que hace años estamos reclamando la luz y que nos arreglen el camino. Porque hay niños y gente mayor, necesitamos que entren los remises e incluso la ambulancia. No tenemos ninguna respuesta, no viene a ver nadie. Cuando vienen los días de elecciones vienen con un paquete de fideos, o a invitarnos a comer chorizo, y nosotros no queremos eso. Queremos que traigan la luz, que nos arreglen el camino. Los días de lluvia como estos no podemos ni salir a hacer las compras. Muchas gracias”.

