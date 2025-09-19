Por Ramiro Martínez, experto en Seguridad Ciudadana, Privada y Corporativa.

Al escuchar los discursos políticos sobre seguridad, especialmente en tiempos electorales, surge la pregunta: ¿en qué datos, índices o estadísticas reales se basan estas propuestas?

La seguridad no se mejora sólo con sentido común ni con la idea de más patrulleros, más policías o penas más duras. Las malas decisiones, basadas en discursos sin evidencia, incrementan los delitos y generan mayor sensación de inseguridad.

Haciendo una comparación, imaginen una visita al médico: si el profesional no realiza estudios ni consultas específicas y receta tratamientos sin información, rápidamente percibimos su falta de profesionalismo y seriedad. Lo mismo ocurre con la seguridad: sin un diagnóstico preciso, cualquier acción corre el riesgo de ser ineficaz.

La importancia del diagnóstico profesional

Toda estrategia de seguridad debe comenzar con un diagnóstico inicial, que contemple:

*Datos y estadísticas disponibles: delitos denunciados, zonas y horarios de mayor incidencia, tipos de delitos.

*Análisis institucional: capacidades de la policía, fuerzas de seguridad, recursos de prevención existentes.

*Análisis ambiental y territorial: características del entorno, puntos vulnerables, infraestructura urbana y barrios específicos.

Con esta información, podemos definir nuestro escenario ideal: ¿qué queremos lograr y cómo mediremos los resultados? Sólo así podremos planificar políticas públicas efectivas, tanto a nivel ciudad como en barrios particulares.

La planificación de políticas efectivas

Las políticas de seguridad requieren trabajo constante, profesional y coordinado. Para que perduren más allá de gobiernos o períodos electorales, se necesita:

*Participación de instituciones públicas y privadas.

*Coordinación con fuerzas de seguridad y autoridades locales.

*Coordinación con fiscalías para seguimiento de causas y estadísticas de delitos.

*Conformación de una mesa multisectorial, incluyendo Educación, Salud, Desarrollo Social, Deportes y Obras Públicas, para abordar la seguridad de manera integral.

*Involucramiento de la comunidad y la oposición política, buscando acuerdos que trasciendan los períodos electorales.

El objetivo es generar estrategias sostenibles, basadas en evidencia, que realmente mitiguen la inseguridad y no sólo prometan soluciones temporales.

El rol del ciudadano: denunciar

Un paso clave que muchas veces se descuida es la participación ciudadana mediante la denuncia.

Muchos vecinos, por falta de tiempo, desconfianza o descreimiento, dejan de denunciar, alimentando la cifra negra del delito. Lo que no se denuncia no se mide y sin medición no se pueden planificar acciones eficaces.

Cumplir con nuestra obligación de denunciar fortalece los pedidos de seguridad y aporta información crucial para decisiones fundamentadas. Cada denuncia es un aporte concreto para mejorar la seguridad del barrio y la ciudad.

Conclusión

La seguridad es responsabilidad de todos: autoridades, instituciones y vecinos. Las soluciones requieren datos, análisis profesional y participación ciudadana activa.

Denunciar, informarse y colaborar con políticas planificadas permite reducir la inseguridad de manera real y sostenible, más allá de discursos y promesas electorales.