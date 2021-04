Segunda ola de coronavirus: Roleri aseguró que controlarán que contagiados y sospechosos cumplan aislamiento

La segunda ola de coronavirus obliga a las autoridades municipales a realizar muchas de las tareas que cumplieron el año pasado mientras se extendió la cuarentena. En San Pedro, una de las áreas más activas fue la Secretaría de Seguridad que conduce Eduardo Roleri que una de las que más asistió a la de Salud en diversas cuestiones además de controlar el cumplimiento de las restricciones en la vía pública y, también, el funcionamiento de los comercios a través de la Dirección de Tránsito y Nocturnidad.

Publicidad

“Estamos trabajando en apoyo a lo que es Salud, nos pasan el parte de la gente que están infectada o es sospechosa y ven que no tienen mucha voluntad de resguardarse, nos encargan que los controlemos”, aseguró Roleri en diálogo con Lilí Berardi en #RadioCuarentena. Y, respecto a los pasos a seguir con aquellos que incumplen las normas, sostuvo: “En caso de que alguien no cumpla por capricho o vulnerar alguna norma, yo prefiero iniciar las actuaciones y enviarlas a la Justicia. El cierre del viernes y sábado fue bueno pero para eso tuvimos toda nuestra gente y el apoyo de la Policía”.

Aun así, reconoció que los fines de semana son complicados: “Ha habido problemas los fines de semana luego de los cierres de locales gastronómicos que es donde demoramos un rato. Entre semana no hay problemas, la gente se queda en su casa. A partir de las 5.00 tenemos movimiento de trabajadores pero ellos están autorizados a hacerlo”.

“Si hay un brote grande nos tendremos que reunir y evaluar restricciones” Eduardo Roleri

El funcionario, que fue vacunado contra el COVID-19, explicó que también hacen otras tareas de colaboración como en el operativo de inoculación, aun cuando en su área los trabajadores no fueron inmunizados: “Todavía no se han vacunado los inspectores pero creo que cuando terminen con los mayores y docentes, ahí van a avanzar con policías y personal nuestro. Si llegan vacunas, van en ese orden. Ahora, por ejemplo, tenemos varios policías aislados, unos 8 o 10”.

Además, Eduardo Roleri contó que por el momento no fue necesario aislar personas en las cabañas del Complejo Turístico Municipal porque lo hicieron en sus “casas”. De ellas, hubo un sólo caso en el que fue necesario alcanzarle alimentos porque no tenía quien la asista. “Se maneja de la misma manera que el año pasado pero no hay tantos casos. Antes teníamos que controlar a los que llegaban del exterior, contactos estrechos y demás. Ahora cambió eso”.

Por último, el funcionario precisó que hasta este miércoles San Pedro sigue en fase 4 y que se están “cumpliendo lo que sugirió Provincia” aunque dejó en claro que “si hay un brote grande” se van a reunir y “evaluar restricciones”. “Hay barrios que estuvieron más expuestos porque son los que menos cumplen. En la zona norte el barbijo no se usa tanto como en el centro pero no hemos tenido grandes focos. Por ejemplo, en La Tosquera no tenemos reportes de casos, o no se han llegado a atender”, concluyó.