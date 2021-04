Segunda ola de coronavirus: prohibieron la práctica de deportes en espacios cerrados con más de 10 personas

Entre las restricciones que el miércoles por la noche anunció Alberto Fernández por la segunda ola de coronavirus figuraba la “suspensión de la práctica de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de 10 personas”, medida a la que se adhirió el Gobierno provincial este jueves.

La disposición regirá desde el viernes y hasta el 30 de abril para todos los municipios bonaerenses, tal explicó Axel Kicillof en la exposición que realizó hoy en La Plata, y, por ende, incluye a San Pedro.

En ese marco, disciplinas que habitualmente se llevan a cabo en espacios cubiertos tendrán que llevarse a cabo con un máximo de diez deportistas, además de aplicar y cumplir el protocolo sanitario diagramado en su momento.

“Estamos esperando normativas oficiales de provincia”, dijo este jueves por la mañana a La Opinión el director de Deportes, Mariano Arnal. Si bien a nivel local la Municipalidad todavía no se expidió porque las restricciones no se plasmaron ni en el Boletín Oficial de Nación y Provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta lo anunciado por Fernández y Kicillof no podrá pasar por encima esa medida que afecta al deporte aunque sí, en caso de considerarlo, hacerla menos permisiva.