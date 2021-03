Segunda ola de coronavirus: por ahora, las restricciones no afectan a las competencias deportivas

En el ambiente del deporte hay preocupación por las restricciones que anunció este martes el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para los municipios que están en fase 4, como San Pedro, ante la llegada de la segunda ola de coronavirus.

Publicidad

Las imposiciones entrarán en vigencia el miércoles 31 de marzo pero no afectará a las competencias deportivas, a excepción de que la Municipalidad disponga limitaciones a nivel local. La norma establece que no se pueden hacer “actividades deportivas” entre las 2.00 y 6.00, franja horaria en la que habitualmente no se desarrollan certámenes.

En ese marco, los atletas, equipos y clubes locales que tienen programadas competencias en el corto plazo podrán llevarlas a cabo con el protocolo sanitario que presentaron y se les autorizó.

“Es minuto a minuto esto”, comentó a La Opinión el director de Deportes, Mariano Arnal, respectó de cómo es la situación ante las nuevas restricciones. De hecho, explicó que se va a “analizar bien” cada medida impuesta aun a sabiendas de que el deporte no está entre las prohibiciones aunque sí “todas las actividades sociales, recreativas y familiares” con grupos de más de diez personas.