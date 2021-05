Segunda ola de coronavirus: falleció Juan Carlos Ortega, de 73 años, tras 26 días internado en la clínica San Pedro

Su deceso se produjo a las 01.00 de este jueves y todavía no fue informado oficialmente. La familia denunció en PAMI la mala atención luego de que este miércoles mantuvieran un conflicto similar al que ocurrió cuando el hijo de una mujer exigió atención. "Llamamos a un neumonólogo particular y me dijo que lo medicaron mal", aseguró un hijo del fallecido.