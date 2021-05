Segunda ola de coronavirus: falleció en Buenos Aires Enrique “Quique” Szuchman, el “Rey de la Noche” sampedrina de los 90

"Estuvo una semana internado y no pudo salir", contaron familiares y confirmaron que estaba contagiado con coronavirus COVID-19. Considerado el "rey de la noche" durante los 90 en San Pedro, desde Ibiza disco, fue impulsor del arribo de los artistas más reconocidos de la década y cambió para siempre la nocturnidad local. Su deceso no aparece en las estadísticas locales porque no tenía domicilio en la ciudad.